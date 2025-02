Gli scontri nel congresso provinciale del Pd di Siracusa si riverberano anche sulle elezioni amministrative a Solarino. E protagonista è, ancora una volta, il parlamentare regionale dem, Tiziano Spada, la cui base elettorale è proprio qui, insieme a Floridia, dove vive ed è a stretto contatto con il sindaco, l’amico di sempre Marco Carianni, e Canicattini Bagni.

Lo strappo

Si candiderà a sindaco, a meno di clamorosi colpi di scena, con un’etichetta civica, senza la livrea del Pd e l’annuncio sarà dato nel volgere di poco tempo ma nella serata di ieri, nel corso dell’incontro nel circolo del Pd di Solarino, si sono consolidate le due visioni diverse, quella degli spadiani, della corrente di Bonaccini, e l’altra del segretario provinciale, Piergiorgio Gerratana, esponente dell’area Schlein, assopigliattutto nel congresso delle settimane scorse.

Gerratana, “no ad intese con il Centrodestra”

Ai simpatizzanti del deputato regionale dem, Gerratana ha spiegato che Spada “non è un figura civica, sotto l’aspetto politico, ma un parlamentare Ars del Pd, e non è possibile ipotizzare una candidatura insieme a pezzi del Centrodestra”, per cui, “se ci sono propaggini territoriali che sostengono il Centrodestra noi saremo alternativi”.

L’asse Spada-Carianni-Carta

Il riferimento è al gruppo politico solarinese riconducibile al deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, che, nei giorni scorsi, dopo il ritiro di un suo candidato, ha stretto un’intesa con l’asse Spada-Carianni per lanciare Spada nella corsa a sindaco contro l’uscente Giuseppe Germano, numero due in Sicilia di Noi Moderati. Lo stesso Gerratana, nel corso del suo intervento, ha avvertito che un accordo con frange del Centrodestra rischia di essere un “cappio al collo” della città di Solarino, per cui “non avallerò una cosa del genere”.

Ok a Spada ma nel perimetro del Centrosinistra

Gerratana, però, non ha detto no all’ipotesi Spada, “purché ci sia una perimetrazione politica chiara e legata al Centrosinistra”. In questo stesso incontro, il segretario del circolo del Pd, Silvio Aparo, è stato accusato di aver scelto di stare dalla parte di Germano ma lui, negando questa tesi, ha rilanciato l’ipotesi delle primarie per la scelta del candidato.

Carianni alla riunione, Gerratana convoca la direzione

Alla riunione ha preso la parola anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, sostenitore della candidatura di Spada, con quest’ultimo, che comunque, non avrebbe intenzione di attendere altri passaggi ma di presentarsi al cospetto degli elettori con una coalizione civica. Da parte sua, Gerratana ha convocato la direzione provinciale del Pd. Lo scontro è servito.