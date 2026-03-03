Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato l’ex prefetto Piero Mattei nuovo commissario straordinario al Comune di Messina.

Un uomo d’esperienza per una fase molto delicata

“Alla vigilia di una fase molto delicata come quella delle elezioni amministrative – evidenzia il governatore – abbiamo scelto di affidare la guida del Comune a un ex prefetto con una solida esperienza amministrativa, capace di accompagnare con autorevolezza ed equilibrio la città di Messina alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale”.

Chi è l’ex prefetto Mattei

Mattei, 82 anni, è laureato in Giurisprudenza all’università di Palermo, ed è entrato nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1969. È stato prefetto di Oristano, Crotone e Vicenza e vice prefetto vicario a Palermo e Salerno. Ha prestato anche servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento e Potenza, oltre ad avere ricoperto ulteriori prestigiosi incarichi in numerosi enti pubblici. Nel 2023 è stato commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania e, in precedenza, vice commissario straordinario del Comune di Palermo e direttore dell’ufficio regionale dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia a Reggio Calabria.

Il benvenuto della Cisl di Messina

La CISL Messina, attraverso il segretario generale Antonino Alibrandi, rivolge il proprio benvenuto al prefetto Piero Mattei, nominato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commissario straordinario del Comune di Messina.

“Siamo certi che, grazie alla sua grande esperienza maturata in diversi ruoli istituzionali, nonché come commissario straordinario di un Comune e di una Città Metropolitana, saprà guidare e indirizzare la città di Messina in questo delicato periodo di transizione dell’amministrazione cittadina”, dichiara Alibrandi.

“Dal prefetto Mattei – prosegue – ci aspettiamo equilibrio, lungimiranza e la capacità di interpretare al meglio le necessità della comunità e del territorio, garantendo stabilità amministrativa e attenzione alle istanze sociali ed economiche della città”.

La CISL Messina conferma la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, nell’interesse dei lavoratori, delle famiglie e dell’intera collettività messinese.