Premio Innovazione Sicilia, oltre 200 i candidati, Tamajo, “La Sicilia che vuole crescere”

14/11/2023

“Entusiasmo e partecipazione sono il segno che esiste una Sicilia che vuole crescere nel settore dell’innovazione, vera strada maestra per coniugare sviluppo e sostenibilità. La Regione Siciliana è impegnata su questo fronte con la strategia “S3″, documento dal forte valore politico e propositivo che detta le linee di una crescita economica e sociale possibile. Per questo, il premio è un importante momento di confronto tra istituzioni e territorio, in una logica di comunità del fare”.

Commenta così l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, le oltre duecento candidature presentate per il premio Innovazione Sicilia, promosso dall’assessorato e organizzato dalla tech company Digitrend per valorizzare il lavoro di aziende, enti e privati siciliani nel settore dell’innovazione.

Il riconoscimento

Il riconoscimento andrà ai progetti che hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita e alla crescita economica e sociale con l’introduzione di novità nei processi produttivi, nei modelli organizzativi, nella gestione delle risorse umane e del territorio.

Le candidature

Le candidature saranno sottoposte al vaglio del comitato scientifico del premio, presieduto dalla docente e ricercatrice Elita Schillaci, e a designare i vincitori sarà un board di cui fanno parte manager e imprenditori. L’appuntamento con la giornata finale è per venerdì 24 novembre all’ecomuseo urbano “Mare Memoria Viva” di Palermo. In quell’occasione, sarà inoltre presentato “Innovation Island”, giornale online che racconta il mondo dell’innovazione. I dettagli sono consultabili sul sito https://www.premioinnovazionesicilia.it/.

Lo sbarco Ikea a Palermo

“Abbiamo recuperato i rapporti con Ikea, il colosso svedese investirà a Palermo”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, intervenendo alla Bte, la Borsa del turismo extralberghiero di Confesercenti Sicilia. Ikea starebbe valutando due aree nel palermitano dove installare le strutture commerciali.

Il noto marchio svedese attualmente è presente in Sicilia con il solo punto vendita di Catania ma da tmpo si parla di una possibile apertura a Palermo che non si era mai concretizzata in progetto