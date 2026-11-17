Un racconto d’amore autentico, profondo e privo di retorica per il capoluogo siciliano, capace di abbracciarne tanto le meraviglie quanto le ferite. È questo il cuore di “Palermo spasima” (edito da Rubbettino), il libro che è valso a Giampaolo Frezza — direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della LUMSA di Palermo — il Premio Speciale della Presidente della Fondazione Sicilia nell’ambito della 52ª edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. La cerimonia di consegna si è svolta ieri nella cornice del Teatro Massimo, nel corso dell’appuntamento conclusivo della rassegna organizzata per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese.

Il ringraziamento di Frezza: “Un libro nato dal mio rapporto con Palermo”

Originario di Viterbo e professore ordinario di Istituzioni di diritto privato, Frezza era arrivato in Sicilia venticinque anni fa per contribuire alla nascita della sede palermitana dell’Ateneo, diventandone poi prorettore vicario e, dal 1° gennaio 2025, direttore di Dipartimento. “Desidero ringraziare la professoressa Maria Concetta Di Natale e la Fondazione Sicilia per questo riconoscimento, che mi onora profondamente e assume per me un significato particolare, perché premia un libro nato dal mio rapporto con Palermo, una città che mi ha accolto venticinque anni fa e che oggi considero la mia casa”, ha dichiarato l’autore. “È un premio che mi incoraggia a proseguire questo percorso e rappresenta anche uno stimolo a cimentarmi in una nuova avventura letteraria”.

Tra centro storico e periferie: il ritratto di una città “irrisolta”

Presentato nel giugno 2025 a Palazzo dei Normanni, Palermo spasima è un memoir che ripercorre un quarto di secolo di trasformazioni urbane e umane, partendo dallo smarrimento iniziale di fronte a una metropoli percepita come caotica e distante fino alla nascita di un legame indissolubile. Attraversando il centro storico e le periferie, l’autore non nasconde il degrado e le contraddizioni di una Palermo “irrisolta”, in cui continua però a scorgere una “dolce speranza di luce”. “La mia storia d’amore con Lei, con la mia Città è davvero totale. Non lascia dietro niente. Contrasti, ossimori, decadentismi, delusioni, munnizza, vastasi, borghesi, palazzi, mercati, murales… fanno tutti parte di un amore radicale”, scrive Frezza nel volume, che culmina nell’ultimo capitolo significativamente intitolato Amore consumato, amore inconsumabile. Un percorso letterario che si affianca all’impegno culturale portato avanti dall’accademico anche attraverso la LUMSA Art Factory, progetto che mette in dialogo università, arte contemporanea e territorio.