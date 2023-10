La consegna del riconoscimento a Monreale

Ennesimo premio per lo storico palermitano Giuseppe Li Causi, cultore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Il riconoscimento è stato a Monreale dalla “Monreale Spettacoli” a chiusura della manifestazione inserita nell’estate monrealese. La kermesse era inserita nell’ambito di “Musicalmente Insieme”, cartellone ideato e presentato da nonno Alfredo Segreto insieme a Lorenzo Giangrande detto Lollo e coadiuvato da Giuseppe Cassarà, Carmelo Norcia e Piero Faraci. Anche loro hanno ricevuto un premio per l’organizzazione dell’evento musicale.

I meriti

Li Causi è stato promotore dell’intitolazione della piazzetta a Palermo e dell’emissione del francobollo commemorativo. Da tanti anni si occupa di tenere viva la memoria di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia facendo tantissime iniziative in Italia. Ultima in ordine cronologico fare emettere da Poste italiane un francobollo commemorativo il 26 ottobre scorso in occasione dei 100 della nascita di Ciccio Ingrassia e per i 30 anni della morte di Franco Franchi.

Il ricordo di appena qualche giorno fa

Nei giorni scorsi avrebbe compiuto 95 anni il grande attore palermitano Franco Franchi, nato il 18 settembre 1928. Un artista che, con un altro grande attore palermitano, Ciccio Ingrassia, ha fatto una grande storia del nostro cinema italiano. A ricordare questo anniversario fu proprio lo storico palermitano Giuseppe Li Causi. Quest’anno ha voluto ricordare questa data con una lettera aperta che è anche un appello per l’attuale amministrazione comunale di Palermo. Quello di far nascere un museo dedicato ai sue indimenticabili attori.

Un grande rammarico

Li Causi nella lettera mette in evidenza il rammarico perché ancora non i è riusciti ad aprire un museo dedicati ai due attori. “Rimane il rammarico – afferma lo storico – di non aver realizzato in città un museo a loro dedicato. Per la cronaca nel 2019 era stato addirittura annunciato in pompa magna dall’allora giunta municipale guidata dal sindaco Leoluca Orlando, a cui già fin dal 2016 avevamo dato insieme ai figli dei due attori la nostra piena disponibilità alla realizzazione. Spero adesso che la nuova amministrazione comunale insediata circa un anno fa dia una spinta in più alla realizzazione del museo. Tuttavia per me Franco e Ciccio rimarranno sempre dentro il mio cuore”.

