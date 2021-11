Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci , presente a Roma, ha commentato con orgoglio l’avvenimento: “È stato un vero onore e un grande orgoglio per i nostri ragazzi della Protezione civile comunale con a capo il Presidente Maurizio Sapienza ricevere questo ‘Premio per il Volontariato’ dalle mani del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. In questi anni e, in particolare negli ultimi due anni di pandemia e disagi naturali, questo gruppo ha dimostrato di essere disponibile, presente ed efficiente nella risoluzione e gestione delle tante necessità che si sono via via presentate”.