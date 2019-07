Ora rischia la perdita del beneficio

Prendeva il reddito di cittadinanza ma, evidentemente, non gli bastava. Per fare “quadrare i conti” spacciava cocaina. Così per Bernardo Arminio, 52 anni, sono arrivate le manette degli agenti del commissariato di Partinico. L’accusa, come riporta il Giornale di Sicilia, è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con 25 grammi di cocaina che, una volta venduta, gli avrebbero fruttato 4mila euro.

Il52enne è stato arrestato mentre entrava a gran velocità a Partinico, a bordo di un’auto, in compagnia di una amico. In seguito ai controlli i poliziotti hanno rinvenuto 25 grammi di cocaina riposti nella tasca dei pantaloni di Arminio. L’uomo è stato sottoposto in stato di fermo e il provvedimento è stato convalidato dal giudice. Ora rischierebbe anche la perdita del reddito di cittadinanza.