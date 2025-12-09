Presepe Vivente di Ciavolo, un progetto per Marsala e per la Sicilia

Marsala – Il Presepe Vivente di Ciavolo nasce nel cuore della Parrocchia Maria Santissima della Cava e si presenta fin da subito come un evento nuovo e molto atteso. Il percorso narrativo e spirituale aprirà al pubblico dal 26 al 28 dicembre 2025 e dal 3 al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle 16.00 alle 21.00, negli spazi parrocchiali di Ciavolo.

Già alla prima edizione, questa esperienza natalizia si annuncia come una delle più suggestive del territorio trapanese. Il Presepe Vivente di Ciavolo vuole infatti unire fede, tradizione e comunità, accogliendo visitatori da tutta la Sicilia.

Inaugurazione con il Vescovo e invito alla comunità

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 26 dicembre, alla presenza del Vescovo di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella. Sarà un momento dal forte valore spirituale, che aprirà un percorso immersivo fatto di emozioni, preghiera e incontro.

Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie, parrocchie, gruppi e associazioni a raggiungere Ciavolo per vivere un’esperienza unica, frutto di un lavoro che unisce tradizione, creatività e senso di appartenenza. Per conoscere meglio la realtà diocesana è possibile consultare anche il sito ufficiale della Diocesi di Mazara del Vallo.





Un viaggio nella Sicilia antica tra mestieri e scene di vita quotidiana

Il presepe condurrà i visitatori in un vero viaggio nel tempo. Le scenografie richiameranno una Sicilia antica e rurale, fatta di mestieri, volti, usanze e scene di vita quotidiana.

Non si tratta di una semplice rappresentazione statica. Il percorso sarà animato da figuranti di tutte le età: famiglie, bambini, artigiani, giovani e volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo alla comunità. I visitatori potranno camminare tra botteghe artigianali, incontrare i personaggi del presepe, osservare gesti antichi e angoli che evocano atmosfere senza tempo, in un racconto che profuma di tradizione, fede e umanità.





Presepe Vivente di Ciavolo, un’idea nata dal basso

L’iniziativa è nata dal desiderio di creare qualcosa di significativo per Ciavolo e per l’intera città di Marsala. La visione è partita dai Trikke e Due, Nicola Anastasi (direttore artistico) ed Enzo Amato Màs, che hanno immaginato un presepe vivente capace di unire persone, famiglie, talenti e generazioni diverse.

L’idea ha trovato subito sostegno in don Marco Laudicina, parroco della comunità, che ha reso possibile il progetto coinvolgendo decine di volontari e costruendo un percorso di fede e collaborazione. Ogni passaggio è stato seguito con attenzione, per offrire al pubblico un evento curato in ogni dettaglio.

Le parole del parroco don Marco Laudicina

«Questo Presepe Vivente di Ciavolo – afferma don Marco Laudicina – è un dono che la nostra comunità fa a se stessa e a tutti coloro che vorranno venirci a trovare. Abbiamo lavorato con passione, nonostante il freddo e il maltempo, perché crediamo nel valore della condivisione, della fede e della bellezza delle cose fatte insieme.

È un momento spirituale importante e desideriamo che chiunque venga qui possa sentire calore, accoglienza e un forte respiro di comunità. Vi aspettiamo numerosi, con il cuore aperto».





Il ruolo dei Trikke e Due, tra creatività e animazione

I Trikke e Due Cabaret sostengono artisticamente il progetto. Hanno curato la comunicazione, l’animazione e il coinvolgimento della comunità, contribuendo in prima linea a trasformare un sogno in una manifestazione concreta e partecipata.

Accanto a loro lavorano la Parrocchia Maria SS. della Cava, il Circolo MCL Maria SS. della Cava Ciavolo Marsala, gruppi di volontari e numerose famiglie del territorio. Tutto nasce dal volontariato, spesso portato avanti fino a tarda sera, sotto la pioggia e con temperature basse, pur di offrire ai visitatori un’esperienza emozionante.





Mercatini di Natale, degustazioni e convivialità

Durante tutte le giornate del presepe vivente saranno presenti anche Mercatini di Natale con prodotti tipici, artigianato locale, degustazioni e dolci. I visitatori potranno gustare sapori autentici della tradizione siciliana e allo stesso tempo sostenere il territorio.

L’atmosfera natalizia sarà completata da momenti di convivialità, incontri e scambi tra persone provenienti da parrocchie e comuni diversi. L’evento diventa così non solo spirituale, ma anche culturale e sociale.

Informazioni utili, date e contatti

Gli organizzatori rivolgono un invito a tutte le comunità del Trapanese e dell’intera Sicilia a partecipare al Presepe Vivente di Ciavolo. Gruppi, parrocchie, associazioni e famiglie possono chiedere informazioni e supporto organizzativo chiamando il 392 2419114.

Date e orari ufficiali.

Dicembre 2025: 26 – 27 – 28 dicembre, dalle 16.00 alle 21.00.

Gennaio 2026: 3 – 4 – 5 – 6 gennaio, dalle 16.00 alle 21.00.

L’inaugurazione è prevista il 26 dicembre, alla presenza del Vescovo di Mazara del Vallo.





Un’opera corale di volontariato e fede

Ogni elemento del presepe – costumi, scenografie, luci e strutture – nasce dal lavoro volontario di decine di persone. Spinte dall’entusiasmo e dalla fede, hanno dedicato settimane alla preparazione dell’evento. Questo impegno racconta la forza autentica del territorio: quando la comunità si unisce, nascono miracoli di bellezza.

«Ciò che vedrete – conclude don Marco Laudicina – è il risultato di un amore grande. Non è un semplice evento, è un cammino condiviso. È la prova che, quando ci si mette insieme con rispetto e dedizione, si può creare qualcosa che resta nel cuore».

Luogo: Parrocchia Maria SS. della Cava di Ciavolo (Marsala), chiesa maria SS. della Cava Ciavolo, 30

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.