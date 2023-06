Probabile sede vicino al commissariato di polizia

A giorni verrà aperto un presidio medico ospedaliero nella zona balneare di Mondello. La notizia viene data, in maniera informale, dall’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edi Tamajo, attraverso i social.

“È andato a buon fine l’incontro tra il Dirigente della Centrale operativa del 118, i dirigenti dell’Asp di Palermo ed i rappresentanti della Società Italo Belga, che si è svolto stamattina a Mondello. L’accordo raggiunto prevede che la postazione dell’ambulanza, troverà la sua allocazione nella zona antistante l’antico stabilimento balneare di Mondello. Più sicurezza per la salute dei cittadini”. Scrive l’assessore su Facebook.

A quanto pare il presidio medico ospedaliero vedrà la sua luce lungo la costa della spiaggia di Valdesi: nell’ex “centro radio” della Italo Belga, vicino al commissariato di polizia.

Mondello off-limits per le auto, scatta l’ordinanza del Comune

Intanto, Mondello diventa off-limits per le auto. Entro pochi giorni infatti, partirà la pedonalizzazione del lungomare della borgata marinara. Prevista inoltre la realizzazione di una zona a traffico limitato nell’area di piazza Mondello.

Una decisione che l’Amministrazione aveva annunciato la scorsa settimana, salvo poi attendere i tempi tecnici per la redazione dell’ordinanza realizzata dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Come già spiegato in precedenza e come avvenuto per l’atto che ha interessato la borgata marinara di Sferracavallo, il provvedimento avrà carattere sperimentale ed entrerà in vigore ogni anno senza ulteriori adempimenti. Una scappatoia burocratica che permetterà di evitare ulteriori passaggi in Consiglio Comunale.

Partenza nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, dopo l’apposizione della segnaletica e la collocazione dei dissuasori, l’ordinanza sarà attiva e la Polizia Municipale sarà presente in maniera statica e dinamica per garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni. Inoltre, l’azienda Amat definirà tutte le azioni a supporto della pedonalizzazione, come è già avvenuto con il potenziamento della linea 806 che consente di raggiungere agevolmente la borgata. Fra queste, è attesa l’istituzione di alcuni mezzi navetta, già annunciati in precedenza ma ad oggi non confermati.