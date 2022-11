Prestazione opaca ed errori arbitrali, il Palermo sotto la lente di Rosaenero Web & Tv

28/11/2022

Prestazione da dimenticare, risultato negativo ed episodi arbitrali contro. Con il Var invadente. Gira tutto male al Palermo che ieri al Barbera ha incassato col Venezia la seconda sconfitta consecutiva contro una avversaria diretta nella corsa salvezza dopo quella prima della sosta col Cosenza di quindici giorni fa. Un risultato che fa piombare il Palermo nei meandri della zona bassa di classifica ad un punto dalla zona retrocessione ed in pieno treno play out con quattro formazioni a quota 15 punti.

La settima puntata di Rosaenero Web & Tv andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre, ha analizzato non solo quanto avvenuto in campo ma, come sempre, tastato il polso alla tifoseria ed approfondito altri argomenti.

A condurre da studio Guido Monastra. Collegati Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Dopo la pausa ci si aspettava di più “Ma non è tutta colpa di Corini”

Il brutto ko ha mostrato una squadra incapace di proporre e sconclusionata nella reazione. Ma è tutta colpa di Corini? Risponde Giuseppe Leone che sottolinea “No, non ovviamente tutta colpa del tecnico. E penso che abbiamo analizzato tante volte la genesi di questa stagione. Poco fa Fabrizio (Vitale, ndr) ha sintetizzato alla perfezione la costruzione sbagliata di questa squadra. In ritardo, deficitaria, che comunque non presenta una struttura portante per la categoria. C’è il tempo per portare dei correttivi. La classifica non è ancora imprendibile ma è chiaro che non possono essere addossate tutte le colpe a Corini. Due settimane fa non ero così preoccupato come ora. Dopo Cosenza e la pausa mi aspettavo una reazione in campo diversa e quindi delle responsabilità l’allenatore qualche responsabilità ce l’ha e non possiamo darle solo al Var o all’arbitro”.

Tanti i commenti arrivati in trasmissione per chiedere la sostituzione del tecnico rosanero. Qualcuno ha anche chiesto il ritorno di Baldini (forse anche provocatoriamente) o l’arrivo di Lucarelli, appena esonerato dalla Ternana. Ma si è parlato anche del cattivo momento di forma dell’uomo simbolo dei rosanero di Matteo Brunori che ha sbagliato ieri il secondo rigore consecutivo negando al Palermo il pareggio e punti pesanti.

La provocazione “Mi auguro l’esonero di Corini”

Arriva la provocazione di Fabrizio Vitale. “A questo punto in maniera un po’ provocatoria mi auguro che Corini venga esonerato così avremo la controprova che il problema sia lui o altro. Così avremo di che parlare ed analizzare. Non accorgersi che chi ieri in squadra aveva la maggiore esperienza in A erano Di Mariano, Segre e Pigliacelli vuol dire non voler guardare la realtà. Neppure Brunori ha questa esperienza in B e dopo che ha sbagliato due rigori è stato massacrato dopo che è era stato prima osannato ed implorato di rimanere a Palermo in serie B. E’ facile dire che è colpa dell’allenatore. Ma bisogna valutare il fatto di come sia stata costruita la rosa. A questo punto esoneratelo e vedremo cosa accadrà”.

Errori arbitrali e Var

Guido Monastra parla degli errori arbitrali e del Var a suo dire diventato troppo invadente. Tecnologia protagonista in almeno due episodi importanti nella ripresa della partita di ieri: il rigore prima dato e poi cancellato per contatto di Brunori con Joronen, ammonito in un primo momento e poi “assolto” dal Var, ed il gol annullato a Bettella per tocco di braccio che non era stato visto e che non era neppure stato oggetto delle proteste dei giocatori del Venezia.