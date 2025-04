L’agricoltura siciliana deve fare i conti con il cambiamento climatico, concentrando gli sforzi sia sulla difesa del proprio patrimonio, sia sulla ricerca di nuove soluzioni al passo coi tempi. Il futuro dell’agricoltura nel territorio, dunque, passa anche dalla capacità di coniugare l’introduzione di produzioni dall’elevato valore nutrizionale con le esigenze della difesa del territorio, puntando dunque a un impatto ambientale ridotto. Questi – in fondo – sono gli obiettivi del progetto Prevania, acronimo di “Prodotti ad elevato valore nutrizionale ed a impatto ambientale ridotto”.

Nel quarto podcast della serie Focus Agroalimentare Sicilia di Innovation Island, Salvatore Tirrito spiega in cosa consista Prevania, di cui è a capo del Gruppo Operativo: è un progetto realizzato grazie all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento dell’Agricoltura con le risorse a valere sul PSR Sicilia 2014/2022, sottomisura 16.1.

La moringa oleifera e la salvia officinalis

“Prevania è un progetto che punta alla sperimentazione sulla salvia officinalis e sulla moringa oleifera“, spiega Tirrito. Vediamo di capire subito cosa sia la moringa e quali siano le sue applicazioni. “È un superfood che ha già diverse localizzazioni nella province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Con la moringa, attraverso Prevania, cerchiamo di innovare, di rendere economicamente vantaggiosa le aziende agricole siciliane. La moringa è un prodotto altamente remunerativo”, racconta Tirrito.

La moringa è una leguminosa è originaria dell’India quindi della fascia tropicale del nostro emisfero. “Ogni elemento della pianta può essere utilizzato: radici, foglie, fusto, baccelli e semi. Ogni parte della pianta produce particolari sostanze nutraceutiche. Giusto per fare un esempio basti pensare che recenti studi scientifici dimostrano che l’aggiunta di farina di moringa alle farine normali, rende quelle farine tollerabili ai celiaci“, racconta sempre Tirrito.

Rispetto alla salvia, la sperimentazione di Prevania punta a “utilizzarla in maniera alternative – conclude Tirrito – in quanto la presenza all’interno di alcune sostanze consentono di utilizzare la salvia non soltanto come condimento dal punto di vista alimentare. Abbiamo sperimentato il suo utilizzo come conservante natural degli alimenti. Piuttosto che utilizzare prodotti farmaceutici o materie plastiche, l’utilizzo degli oli essenziali di salvia su alcuni prodotti ha consentito di poter conservare i prodotti agroalimentari in maniera corretta.

