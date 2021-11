presenti i cardiologi di maria eleonora hospital

Salute cardiovascolare, l’iniziativa itinerante “Le Strade del Cuore” in diverse città italiane

La clinica mobile con i cardiologi di Maria Eleonora Hospital in piazza a Palermo e Agrigento

Verranno effettuati consulti gratuiti

“Le Strade del Cuore” è l’iniziativa itinerante di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, dedicata alla salute cardiovascolare che, da fine settembre, sta toccando diverse città d’Italia per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Con circa 2.000 persone già sottoposte a screening nelle tappe precedenti, il tour arriva in Sicilia con un doppio appuntamento.

Tappa palermitana in piazza Verdi, seguirà Agrigento il 9 e 10 novembre

Maria Eleonora Hospital, Ospedale che fa parte di GVM Care & Research, porta “Le Strade del Cuore” in piazza Verdi a Palermo con l’Advanced Mobile Clinic. L’iniziativa che ha preso il via ieri, si replica oggi, dalle ore 9.00 alle 17.00, per poi spostarsi la settimana successiva, martedì 9 e mercoledì 10 novembre, ad Agrigento.

Prevenzione delle patologie che colpiscono cuore e sistema vascolare

Saranno giorni dedicati alla prevenzione delle patologie che colpiscono cuore e sistema vascolare, per la sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull’importanza di effettuare check up periodici. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Italiana per il Cuore e dal Comune di Palermo.

La clinica mobile con 4 ambulatori medici

A bordo della Clinica Mobile (un truck di 14 metri allestito con 4 ambulatori medici) verranno effettuati consulti gratuiti per valutare la salute del cuore tramite rilevazione della pressione arteriosa, misurazione del peso e del girovita, valutazione del profilo lipidico, misurazione della glicemia e controllo del ritmo cardiaco. Al termine del percorso ci sarà il consulto conclusivo con il medico. L’iniziativa è consigliata per le persone di età superiore ai 40 anni, l’accesso sarà organizzato per evitare assembramenti e non è richiesta la prenotazione; è obbligatorio aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose o essere in possesso di un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

L’importanza della sensibilizzazione e l’Hearth Team

“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di rimarcare l’importanza della prevenzione e sensibilizzare il cittadino – commenta il dott. Giuseppe Rago, AD di Maria Eleonora Hospital –. Ognuno di noi ha infatti il compito di prendersi maggiormente cura della propria salute e di affidarsi quindi agli specialisti per controlli e consulti periodici. La prevenzione è il primo passo per una salute migliore, a partire da uno stile di vita corretto e attivo, limitando o eliminando le abitudini nocive. Presso l’ospedale palermitano di GVM Care & Research abbiamo inoltre approntato un’équipe multidisciplinare, denominata Heart Team, che si occupa di prevenire, diagnosticare e trattare tutte le patologie che riguardano l’apparato cardiovascolare, discutendo congiuntamente ogni singolo caso”.

Nuovi ambulatori specialistici al Maria Eleonora Hospital

Nell’ottica di una sempre crescente specializzazione nell’ambito cuore, Maria Eleonora Hospital avvierà a breve dei nuovi ambulatori specialistici dedicati alle patologie cardiache come ad esempio cardiopatia ischemica, cardiopatie valvolari e interventistica strutturale, scompenso cardiaco, e a nuove terapie anticoagulanti; questo consentirà ai pazienti di poter contare su percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e follow up all’interno della stessa struttura.

La principale causa di morte in Italia

La sempre maggiore attenzione riposta all’ambito cuore è dettata anche dai dati relativi alle malattie cardiovascolari, che rappresentano oggigiorno la principale causa di morte in Italia, pari al 35,8% di tutti i decessi, con una maggiore incidenza tra la popolazione femminile, 38,8% donne rispetto al 32,5% nei maschi (fonte Documento Scientifico “Prevenzione Italia 2021” – SIPREC).

I fattori di rischio modificabili

“L’evento acuto cardiaco si manifesta specialmente quando non si è posta attenzione alla propria salute e ad eventuali fattori di rischio. Limitare l’incidenza di queste manifestazioni o delle patologie croniche è possibile grazie ad una maggiore consapevolezza da parte delle persone del proprio livello di rischio – dichiara la dott.ssa Daniela Bacarella, cardiologa presso Maria Eleonora Hospital –. I fattori di rischio cosiddetti non modificabili sono legati alla genetica e alla familiarità e su questi non si può intervenire; quelli modificabili invece sono associati a comportamenti e abitudini che favoriscono l’insorgenza di patologie e possono essere variati. Ipertensione, diabete, abitudine al fumo e all’alcol, sedentarietà sono solo alcuni degli aspetti che andrebbero tenuti sotto controllo o corretti per evitare il manifestarsi di una sintomatologia. La prevenzione qui è particolarmente importante perché infatti la patologia può essere inizialmente asintomatica. Ogni piccolo gesto virtuoso quotidiano è un alleato per la nostra salute”.

L’importanza di un corretto stile di vita

Il professor Khalil Fattouch, direttore del dipartimento di Chirurgia cardiovascolare del Maria Eleonora Hospital evidenzia: “La patologia cardiovascolare è la prima causa di morte nella popolazione occidentale, fa più morti all’anno rispetto al tumore.

Nel mondo occidentale la cosa più importante è la prevenzione primaria, che di solito si inizia intorno ai 40 anni.

Noi siamo in piazza per lanciare questo programma ideato dal gruppo Gvm, Maria Eleonora Hospital è una delle cliniche specializzate a Palermo in questo tipo di screening.

La prevenzione è uno stile di vita che dovrebbe essere insegnato nelle scuole, già in Italia lo facciamo.

E’ molto importante arrivare ad una prevenzione primaria attraverso un corretto stile di vita”.