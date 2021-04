LE PREVISIONI NELL'ISOLA

La giornata di domani, 13 aprile, in Sicilia sarà contraddistinta da un tempo un po’ instabile con qualche piovasco occasionale sulla parte settentrionale dell’Isola. Cielo sereno sul resto della Sicilia sia al mattino che nel pomeriggio. In serata i cieli si presenteranno sereni.

Le temperature sono in risalita ovunque. Le minime andranno dai dai 2 gradi di Enna ai 12 di Messina mentre la città più calda di tutte a mezzogiorno sarà Siracusa dove sono previsti 25 gradi. Caldo anche a Catania, 22 gradi. Palermo tra le più fredde con i suoi 17 gradi. Enna e Trapani le più fredde con 15 gradi. I venti saranno moderati un po’ ovunque

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da un tempo molto instabile con piogge e temporali sparsi su Alpi, Lombardia e Nordest. Neve sotto i 700 metri, più sole in Piemonte.

Al centro, invece, la giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di temporali dapprima su Toscana e Lazio, poi anche su Umbria e regioni adriatiche. Il tempo sarà più soleggiato soltanto in Sardegna.

Nel resto del Sud, inoltre, la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o temporaneamente anche coperto, qualche rovescio è atteso sugli Appennini e in Puglia. Mari mossi.

Mercoledì 14 aprile

Al nord: la giornata sarà caratterizzata dal ritorno del bel tempo. Il cielo avrà nubi sparse al Nordovest e sereno o al massimo poco nuvoloso sui settori di Nordest. Venti variabili. Al centro la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con più nubi su Abruzzo e Molise, sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Infine al sud la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà sereno in Sicilia e a tratti irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti di Maestrale.