Salvati quattro giovani sorpresi dal nubifragio

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Messina dei distaccamenti di Milazzo e Patti, sono intervenute per fronteggiare un incendio sviluppatosi lungo il torrente Patrí, in un’area invasa da vegetazione secca e rifiuti abbandonati di vario genere.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di materiale inerte e scarti edilizi, hanno interessato più punti. Sul posto anche una squadra del Corpo Forestale per supportare le operazioni di spegnimento.

I Vigili del fuoco stanno bonificando tutta l’area interessata. Seguiranno aggiornamenti.

Tempesta su Vulcano

La squadra dei vigili del fuoco di Vulcano è intervenuta sul territorio a seguito dei violenti eventi alluvionali che hanno interessato l’isola. Le forti precipitazioni hanno causato frane, detriti e accumuli di fango che hanno reso necessaria l’assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza di diversi veicoli in difficoltà.

Di particolare rilievo il recupero di quattro giovani che, a bordo di un fuoristrada, si erano avventurati nelle zone del cratere e sono stati sorpresi da una piena improvvisa. I ragazzi si sono messi in salvo all’interno del veicolo e successivamente recuperati in sicurezza dalle squadre di soccorso

Le operazioni, svolte in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, si sono protratte fino a tarda sera e sono riprese oggi per completare gli interventi ancora in corso. L’attività dei Vigili del fuoco continua per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza sull’isola.