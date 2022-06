Online e nei gazebo

Sabato 23 luglio le primarie del centrosinistra per scegliere chi sarà il candidato alle prossime elezioni regionali in programma in autunno. E ci sono già anche i nomi dei candidati. Per il dopo Musumeci potrebbe essere una sfida a tre: in pole per il Pd l’eurodeputata Caterina Chinnici e per il Movimento Cinque Stelle il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, oltre a Claudio Fava, il presidente della commissione Antimafia dell’Ars che chiede le consultazioni da più di un anno.

I nodi da sciogliere

Due sere fa a tarda ora il tavolo tecnico della coalizione ha approvato la bozza di regolamento che adesso, pare entro sabato, verrà approvata dal tavolo politico. Poi scatterà il conto alla rovescia col termine per la presentazione delle candidature fissato per le 16 del 28 giugno. Entro quella data i giallorossi dovranno sciogliere i nodi interni. Il Partito Democratico dovrà decidere se confermare le indiscrezioni che da settimane danno come candidata Chinnici: c isare be ancora un pressing sul vice segretario Giuseppe Provenzano, mentre nelle scorse settimane si era fatta avanti pure l’ipotesi di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed eurodeputato.

I nomi nel M5S

I problemi ci sono anche nel M5S. Cancelleri deve affrontare il nodo del terzo mandato su cui conte, leader del partito, non si è ancora espresso. Si va verso il voto interno al M5S per decidere su questa questione. Gli altri nomi che spuntano tra i grillini sono quelli dei Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola. Fava invece ha già deciso da tempo di candidarsi e si è anche dimesso dalla commissione regionale antimafia all’Ars.

L’organizzazione

Alle Primarie del centrosinistra si voterà sia online che ai gazebo dalle 8 del mattino alle 22. Ci si dovrà registrare in una piattaforma informatica e potrebbero entrare in gioco anche i sedicenni. Questa volta non si dovrebbe pagare per partecipare alle primarie.