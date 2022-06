Il video di ringraziemento

“Portiamo un progetto di benessere per i siciliani”, chiude così il suo intervento in un video diffuso sui social la candidata alle primarie di coalizione del centrodestra in quota Pd, Caterina Chinnici. La sua candidatura adesso è ufficiale. Sarà lei a rappresentare i dem nelle consultazioni da cui uscirà fuori il nome del candidato alle elezioni regionali del prossimo autunno.

Scriviamo una storia nuova

Caterina Chinnici, europarlamentare, è la figlia del giudice Rocco Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983. Da Bruxelles ringrazia Letta, Barbagallo, la direzione e tutta la comunità del Pd. “Ascoltare e costruire insieme una scelta, – un’opera impegnativa per la Sicilia”. “Io amo la Sicilia – continua – come mi hanno insegnato i miei genitori. Se i siciliani mi affideranno la guida della coalizione sono pronta a dare vita a un progetto che metta al centro le persone”.

I temi per la Sicilia

“Realizziamo insieme un progetto di governo e di benessere per tutta la comunità siciliana”. Così la Chinnici mette sul piatto vari temi che vanno dalla transizione energetica ai progetti green, all’attenzione per i giovani siciliani, alle opportunità dettate dai fondi europei. “Una grande responsabilità per costruire una storia nuova, da costruire in tante occasioni d’incontro e di dialogo”.

Chi è Caterina Chinnici

La candidata alle primarie del Pd può vantare una lunga carriera nella giustizia minorile, tra gli altri incarichi, nel 2008 è procuratore del Tribunale per i minorenni di Palermo e nel 2012 è nominata dal ministro della giustizia Paola Severino capo del dipartimento per la giustizia minorile, incarico confermato nel luglio 2013 dal ministro Annamaria Cancellieri. Nel giugno 2009 viene nominata dal presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo assessore regionale alla famiglia e alle autonomie locali e poi anche alla funzione pubblica, incarico che mantiene fino al 2012. Candidata come capolista del Pd al Parlamento europeo nel maggio 2014, viene eletta e poi riconfermata nel 2019.

Ora vinciamo le Primarie

“La direzione regionale del PD Sicilia ha approvato la mia proposta e ora con Caterina Chinnici siamo pronti a procedere e vincere le #presidenziali22. Sarà un impegno intenso e concentrato in poche settimane, che il 23 luglio culminerà con il voto. Con Caterina Chinnici per costruire l’alternativa a Musumeci e disegnare insieme una nuova Sicilia”: Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo accompagnando, su Facebook, la video dichiarazione della candidata del PD alle presidenziali 22 della coalizione progressista, Caterina Chinnici.

Si vota il 23 luglio

Adesso dovrebbe attenderla la corsa con le insegne del suo partito alle primarie dell’area progressista, in cui è già certa la candidatura di Claudio Fava di “Centopassi per la Sicilia”; sono tre i nomi in lizza per il Movimento 5 stelle. Della coalizione fanno parte anche Articolo 1, Europa Verde, Sinistra Italiana e Psi. Da oggi e fino al 30 giugno è possibile presentare le candidature da parte della coalizione.