Mercoledì 3 luglio al Centro per l’impiego in via Praga

Agevolare l’inclusione sociale lavorativa delle persone disabili e promuoverne l’autonomia. Questo l’obiettivo del primo “Inclusion job day” dedicato alle persone con disabilità e iscritte alle liste di collocamento mirato che si terrà, mercoledì 3 luglio, nei locali del Centro per l’impiego di Palermo e Monreale in viale Praga.

Si tratta di un evento volto a favorire il contatto diretto tra le persone con disabilità, le imprese del territorio, le istituzioni e gli attori attivi del mercato del lavoro.

Due gli eventi previsti

Due gli eventi previsti: dalle 9,30 alle 11 avrà luogo la presentazione del progetto con un focus incentrato sul mercato del lavoro e la disabilità, a cui parteciperanno l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Ettore Foti, il dirigente del Centro per l’impiego Palermo e Monreale, Salvatrice Rizzo; dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 17 le imprese incontreranno gli iscritti al collocamento mirato, i quali potranno lasciare il proprio curriculum vitae alle aziende per candidarsi alle posizioni lavorative proposte.

L’evento di fine marzo

A fine marzo c’è stato un confronto nei pressi dell’istituto dei ciechi Florio-Salamone in via Angiò quando si tenne una conferenza stampa per promuovere la rete che favorisce l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Una rete, voluta dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale supportato dall’assistenza tecnica di Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, formata e condivisa da tutte la parti in causa, per l’attuazione di uno sportello, presso il centro per l’impiego in via Praga a Palermo (raggiungibile anche con collegamenti da remoto), un percorso di sostegno per l’individuazione delle competenze e la scelta dell’inserimento lavorativo.

Un confronto non solo tra associazioni di categoria ma anche con aziende, cooperative e ditte artigianali con le quali firmare e portare avanti protocolli di intesa, così da dare reale adempimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il collocamento mirato e tutela il diritto al lavoro dei disabili.