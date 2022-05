Primo maggio festa del lavoro e dei lavoratori fra vertenze, rischi occupazionali e incidenti letali sul lavoro. A sottolineare i punti critici del lavoro in Sicilia e a Palermo ancor più che nel resto del paese sono i candidati sindaco di Palermo

Ferrandelli e l’attenzione alla vertenza Ita Covisian Almaviva

“Oggi è la festa della lavoratrici e dei lavoratori, una festa che, dopo due anni, possiamo vivere ‘normalmente’ e con meno restrizioni. Non sarà, però, festa per tutti perché i lavoratori Covisian e Almaviva si vedono costretti a lottare per un diritto fondamentale come quello del lavoro che oggi è calpestato. Per questo chiedo, a gran voce, l’intervento da parte del Governo e il rispetto, da parte della compagnia di bandiera Ita, degli accordi e di garantire in tutti i modi il lavoro a queste madri e padri di famiglia che rischiano di trovarsi, da un giorno all’altro, senza occupazione” ricorda Fabrizio Ferrandelli, presidente dell’assemblea di +Europa e candidato sindaco.

Le vittime del lavoro

“In questa giornata voglio anche ricordare le numerose vittime del lavoro, cosa non più concepibile. Non possiamo assistere inermi a queste stragi. Il lavoro deve essere garantito – continua Ferrandelli – , così come deve essere garantita la sicurezza, su questo ci stiamo battendo e continueremo a farlo una volta che saremo alla guida della nostra tanto bistrattata Palermo”.

“Per ultimo, ma non ultimo, voglio rivolgere un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che negli ultimi due anni si sono spesi senza sosta per garantire la sicurezza e – conclude il candidato sindaco – permettere a tutti di noi di tornare alla tanto desiderata normalità”.

Rita Barbera “bandiera lavoro listata a lutto”

“Ancora una volta le celebrazioni della Festa dei lavoratori hanno la propria bandiera listata a lutto” dice Rita Barbera.

“Gli incidenti e i morti sul lavoro, i licenziamenti “di sistema” e il precariato istituzionalizzato hanno trasformato negli ultimi anni il lavoro in un diritto negato. Nonostante la Repubblica Italiana, all’articolo 4 della nostra Costituzione, riconosca a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuova le condizioni che rendano effettivo questo diritto, i luoghi di lavoro non solo non sono più certi ma nemmeno sicuri”.

“Il mio pensiero, oggi, va a Portella della Ginestra – prosegue Rita Barbera – il luogo in cui nel 1947 una giornata di festa fu trasformata nel primo grande lutto nazionale, nella prima strage di Stato. Sotto i colpi della banda del bandito Giuliano e di altre forze mai effettivamente accertate, ma riferibili alla mafia e alla X° MAS del Principe Junio Valerio Borghese, caddero undici persone e trenta rimasero ferite, ma al contempo sono al fianco delle famiglie che vivono il dolore di un familiare morto sul posto di lavoro e ai tanti nuclei familiari palermitani che oggi vedono cancellare i loro posti di lavoro per esigenze riferibili ad assetti transnazionali”.