Pubblicata l'ordinanza

L’ufficio traffico del Comune di Palermo firma il provvedimento che sarà valido domenica dalle 5 alle 20 e interesserà anche le vie di collegamento all’area verde: divieto di transito e di sosta in tutto il parco della Favorita.

L’ordinanza dell’Ufficio Traffico

Dopo le “arrustute” di Pasquetta e del 25 aprile, niente auto quindi all’interno del polmone verde palermitano il primo maggio, giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori. L’ufficio traffico del Comune di Palermo ieri ha firmato un’ordinanza che, domenica dalle 5 alle 20, vieta il transito veicolare all’interno del parco e nelle vie di collegamento ad esso e istituisce anche il divieto di sosta e fermata negli stessi luoghi.

Le strade interdette

Nel dettaglio gli assi viari di Montepellegrino interessati saranno Via Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini. “Ai trasgressori – si legge nel testo del provvedimento – saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti”. Durante le trascorse festività il Parco della Favorita è stato preso d’assalto dai palermitani che dopo due anni di emergenza Covid sono tornati a fare lì il tradizionale picnic, barbecue incluso. La decisione dunque potrebbe essere stata presa per evitare una nuova invasione dell’area verde evitando così anche l’accumulo di rifiuti.

Autovelox dal 2 all’8 maggio

Proseguono i controlli elettronici della velocità nelle strade palermitane. La polizia municipale comunica, infatti, in ottemperanza alle disposizioni della legge 168/2002, l’elenco delle strade cittadine che saranno sottoposte al controllo elettronico della velocità nella settimana dal 2 all’8 maggio 2022.

BOX FISSI

Viale R. Siciliana. N.O. carr. centr. df civ. 3666 dir. CT

Viale R. Siciliana N.O. carr.centr. alt. Via P. di Paternò dir. TP

Viale R. Siciliana N.O. carr. centrale alt. via Nave dir. CT

Viale R. Siciliana. N.O. carr. centrale alt. Via La Loggia dir. TP

Viale R. Siciliana S.E. carr. centrale alt. Sv. E. Basile dir. TP

TELELASER E APP. 106 (MOBILE)

Viale R… Siciliana S.E carr. centrale alt Sv. E. Basile dir. CT

Viale R. Sic. S.E. carr. Centr. alt. mt. 120 prima Rampa E. sv. Bonagia dir.CT

Viale R. Sic. S.E. carr. Centr. alt. mt.120 prima Rampa E. sv. Bonagia dir. TP

Viale Reg. Sic. N.O. Carr. Laterale dir. TP

Viale Reg. Sic. N.O. Carr. Laterale dir. CT

TELELASER

Via Libertà

Viale del Fante

Viale Ercole

APP.106 MOBILE su strade urbane locali

Viale Margherita di Savoia

Viale dell’Olimpo

Viale del Fante

Via Lanza di Scalea

Viale Diana.