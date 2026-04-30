Un'occasione per celebrare la festività a contatto con la natura

Il Parco Uditore, uno dei principali polmoni verdi di Palermo, resterà aperto anche nella giornata del primo maggio. La decisione arriva dalla Regione Siciliana, che ha scelto di garantire la piena fruizione dell’area in una giornata tradizionalmente dedicata al tempo libero.

L’apertura sarà possibile grazie alla disponibilità della cooperativa sociale Parco Uditore, che gestisce lo spazio.

L’obiettivo è quello di offrire a cittadini, famiglie, giovani e anziani un luogo accessibile per trascorrere la festività all’aria aperta, senza interruzioni nei servizi.

Continuità di servizi per la Festa dei lavoratori

La scelta della Regione si inserisce in un percorso di attenzione costante verso il futuro del parco. Il presidente Renato Schifani ha ribadito l’impegno dell’amministrazione regionale nel sostenere le attività già in corso.

“Seguiamo con costanza e impegno la vicenda di Parco Uditore – ha affermato il presidente della Regione, Renato Schifani – come già fatto negli anni precedenti sarà assicurato il sostegno alla cooperativa nel rispetto della convenzione già esistente, salvaguardando così le attività in essere. Gli uffici stanno, inoltre, procedendo nel dirimere le problematiche relative alla gestione degli immobili, che costituiranno un valore aggiunto per programmare attività sportive eco-compatibili, ludico-ricreative, educative e culturali. L’apertura al pubblico anche il primo maggio nell’orario consueto offre, intanto, continuità dei servizi e occasione di celebrare le festività a contatto con la natura”.

Un punto di riferimento per la città

Tra i nodi affrontati dalla Regione ci sono le questioni legate alla gestione degli immobili presenti all’interno del parco. Gli uffici regionali lavorano per chiarire questi aspetti e per trasformarli in opportunità.

L’obiettivo è ampliare l’offerta del parco con attività strutturate: sport eco-compatibili, iniziative ludico-ricreative, percorsi educativi e proposte culturali. Un piano che punta a rafforzare il ruolo del Parco Uditore come spazio multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze di una città in evoluzione.

Il Parco Uditore rappresenta da anni un luogo centrale per la vita sociale di Palermo, punto di riferimento per il benessere urbano e la socialità.