Primo giorno del Concorso Internazionale di salto ad ostacoli al campo ostacoli del parco della Favorita a Palermo. da oggi e per due weekend torna la grande equitazione e torna anche la Coppa degli Assi giunta alla sua 40esima edizione.

Le gare

Oggi la gara del circuito nazionale riservato ai giovani cavalli (5 anni, ostacoli alti 1,15 metri), che ha aperto la prima delle tre giornate sulle quali si articola la 61° edizione degli “Internazionali di Sicilia” in programma sino a domenica 28 sempre al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo.

Sul campo in sabbia silicea intitolata alla memoria di “Giuseppe Di Matteo” oltre a quella di apertura seguiranno altre sei gare con in chiusura (ore 17). Otto gare sono previste sia sabato sia domenica, con le principali sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba”.

Il secondo week end di gare

Nel prossimo week end., invece, toccherà (da giovedì 2 a domenica 5), alla 40° Coppa degli Assi. Oltre 180 i cavalli per i quali è stata formalizzata l’iscrizione e che si alterneranno nelle 23 gare che compongono il cartellone del primo dei due concorsi internazionali. Gara clou di questa prima fase il “Grand Prix FEI Longines” (domenica, ore 14) gara a barrage con ostacoli a 1,45 metri, che assegnerà punti per la classifica internazionale.

L’Organizzazione

Gli “Internazionali di Sicilia” e la “Coppa degli Assi” sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il supporto tecnico di Fieracavalli Verona e la partnership con l’Esercito Italiano.

Cambia la viabilità

La sosta è vietata in questi giorni nell’area del campo ostacoli, in viale Diana all’interno del Parco della favorita ma il transito è consentito anche se è possibile venga rallentato. Previste aree di parcheggio gratuito – con servizio navetta – presso la Fiera del Mediterraneo, la zona esterna dell’Esercito Italiana ed in Piazzale del Matrimoni. Qui il Comune ha provveduto ad installate delle rastrelliere per evitare il “parcheggio selvaggio” delle biciclette.