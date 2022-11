Il deputato alla Camera Minardo chiede “un’operazione verità”

L’ennesima emergenza rifiuti esplosa nel Palermitano in questi giorni rilancia ancora una volta il tema sulla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Adesso la Lega spinge forte sull’acceleratore e dalla Regione, così come dal governo nazionale, si fanno pressioni per arrivare a dare una svolta di concretezza ad un tipo di impianti di cui si è sempre parlato ma poi non si è tramutato nulla in fatti.

Minardo: “Siamo con Schifani ma fare anche chiarezza”

“Sui termovalorizzatori – ha commentato il deputato nazionale Nino Minardo, presidente della Commissione difesa della Camera e segretario regionale della Lega -serve chiarezza, è necessario capire cosa è stato fatto e cosa è possibile fare per procedere speditamente verso l’acquisizione di uno strumento di cui la Sicilia non può più fare a meno per affrontare le emergenze permanenti legate allo smaltimento dei rifiuti. Il presidente Schifani sul tema dei termovalorizzatori è stato chiaro in campagna elettorale e anche in recenti interventi e noi siamo d’accordo con lui. Tuttavia non è più rinviabile un momento di verità, una verifica con gli uffici regionali per capire a che punto siamo e soprattutto per offrire ai siciliani una road map per la realizzazione degli impianti che abbia come scopo quello di fare presto e bene”.

Figuccia: “Tari salata e ipocrisia”

“Davanti a chi vuole scoraggiare la realizzazione dei termovalorizzatori, dobbiamo agire con determinazione per dare alla Sicilia una soluzione definitiva al problema dei rifiuti – ha aggiunto Vincenzo Figuccia, deputato questore all’Ars -. Sono numerosissime le segnalazioni che stanno arrivando da parte dei palermitani e non solo, sull’aumento spropositato della tassa sui rifiuti senza legittime spiegazioni sistema-discarica. Un saldo Tari salato che è frutto del ‘sistema-discarica’ ereditato per la scelleratezza amministrativa degli ultimi cinquant’anni. Oggi, continuiamo ad assistere all’ipocrisia e al buonismo di certe realtà che in nome dell’ambiente, hanno lasciato la Sicilia in mano alle discariche e al malaffare. Cogliere l’opportunità dei termovalorizzatori significa risolvere, nel giro di poco tempo e definitivamente il problema, riconvertendo i rifiuti in una vera e propria risorsa. Siamo certi – conclude Figuccia – che questo governo non si farà scoraggiare da certi buonisti”.