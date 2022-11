Gli auguri dei deputati siciliani

Il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia Nino Minardo è stato eletto presidente della commissione Difesa alla Camera dei Deputati. Minardo, 44 anni, di Modica in provincia di Ragusa, ottiene una prestigiosa carica nel rush finale che consentirà al Parlamento d’iniziare a lavorare dopo le elezioni politiche e dopo che sono stati eletti i vari rappresentanti delle commissioni delle sue aule del Parlamento. Così il deputato modicano Nino Minardo, della Lega, è stato eletto oggi presidente della commissione Difesa della Camera.

Esultano i leghisti siciliani

“Esprimiamo viva soddisfazione per l’elezione di Nino Minardo a Presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati. A Minardo auguriamo buon lavoro certi che svolgerà le sue funzioni con grande dedizione e impegno considerate le competenze dell’organismo parlamentare chiamato a presiedere”, dicono i deputati regionali della Lega, Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino e Mimmo Turano.

Così Minardo ottiene la Difesa sfumato il posto da sottosegretario

A Montecitorio, Alberto Gusmeroli è in pole position per la commissione Attività produttive, mentre il plenipotenziario di Matteo Salvini in Sicilia, Nino Minardo ottiene la Difesa e Alessandro Giglio Vigna alle Politiche europee. A Montecitorio, la Lega dovrebbe avere anche poter contare sulla presidenza della commissione Agricoltura. Il partito di Salvini dovrebbe ottenere in tutto 7 presidenze di Commissione, 4 alla Camera, 3 al Senato. Poche ore ancora e il Parlamento completerà la sua governance con l’elezione dei presidenti delle commissioni parlamentari.

Solo un sottosegretario siciliano

“Non faro’ il sottosegretario: continuerò a rappresentare al meglio i siciliani con l’entusiasmo di sempre, al fianco di Salvini, certo che sapremo rispondere con i fatti alle aspettative dei cittadini”. Lo diceva Minardo in una dichiarazione a margine della nomina dei vari sottosegretari all’indomani delle nomine ministeriali. Minardo non aveva ricevuto l’incarico nonostante il suo fosse un nome che girava. L’unica rappresentanza siciliana tra i sottosegretari è Matilde Siracusano, neo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Ora per il deputato siciliano arriva un “risarcimento” alla mancata nomina a sottosegretario. L’accordo tra partiti di maggioranza messo a punto già nei giorni scorsi sembra aver retto.