Dalla Chiesa alle istituzioni, dai sostituti procuratori del tribunale e del tribunale dei minori ai professori ordinari dell’UniPa di psichiatria e neuroscienze, di sociologia, ai psicologi comportamentali. Ancora dai dai diritti dei detenuti a quelli degli agenti penitenziari. Tutto guardando all’uomo come tale nella società in tutte le sue sfaccettature. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dell’evento “Il disagio nel mondo d’oggi: comprendere e affrontare le sfide umane” che si terrà domani, sabato 18 gennaio 2025, nella sala gialla di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana.

L’appuntamento è fissato per le ore 10,00 nella Sala Piersanti Mattarella (già sala gialla) di Palazzo dei Normanni sede dell’Assemblea regionale siciliana

L’incontro di studio si propone di essere da stimolo alle grandi sfide del mondo d’oggi attraverso la visione offerta dai massimi esperti e guardando alla collaborazione con le istituzioni come punto di incontro propositivo, come stimolo per intervenire, la dove possibile, proprio nelle sfide moderne.

Ad organizzare l’evento per il Lions International Distretto 108 YB della Sicilia, il Lions club Palermo Mediterranea con l’Aiga, l’Associazione italiana giovani avvocati.

Dopo i saluti del Presidente del Lions Club Palermo Mediterranea Maurizio Stellino, dell’Arcivescovo Corrado Lorefice, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e del vice sindaco Giampiero Cannella, introdurranno gli argomenti della giornata il dottor Claudio Ippolito, il Cavalir Giuseppe Scaletta e l’Avvocato Valentina Scaletta.

Nella prima parte a relazionare saranno il sostituto procuratore del Tribunale dei Minori Gaetano Guardì, il sostituto procuratore del Tribunale di Palermo Monica Guzzardi, il professore ordinario di Psichiatria biometrica sperimentale Neuroscienze dell’Università di Palermo Daniele La Barbera e la psicologa comportamentale e cognitiva Lichenko Lyudmila.

Nella seconda parte interverranno il professore ordinario di sociologia dell’UniPa Massimo Fabio Lo Verde, il garante dei diritti dei detenuti Pino Apprendi, il vice comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale Ucciardone di Palermo, Giovanni La Sala e il segretario del sindacato Uil Polizia di Stato Vittorio Costantini.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Prima circoscrizione del Distretto Lions 108 YB Sicilia, la professoressa Antonella Savarino.