Avrebbe preso parte ad una commissione di esami

C’è una professoressa palermitana nell’inchiesta dei carabinieri di Milano sui “concorsi truccati nell’ateneo lombardo”. Si tratta di Claudia Colomba, che avrebbe preso parte ad una commissione d’esami nei mesi scorsi.

Chi è la professoressa Colomba

La dottoressa dal 16 settembre guida del reparto di Malattie Infettive Pediatriche all’Ospedale Di Cristina. Nata a Palermo, sposata e madre di tre figli, si è specializzata in malattie infettive e tropicali nel 1999 e in pediatria nel 2009.

Nel 2000 ha svolto attività clinica e di ricerca con il ruolo di consulente infettivologo all’Ismett e poi, fino al 2007, ha svolto attività clinica e di ricerca presso l’Unità operativa complessa di Malattie infettive dell’Ospedale dei Bambini dell’Azienda sanitaria Civico, allora sede della scuola di specializzazione in Malattie infettive (nata proprio a Palermo all’Ospedale dei bambini nel 1970). Dal 2007 ad oggi ha svolto attività clinica, di ricerca e didattica presso il reparto di “Malattie Infettive” del Policlinico “Giaccone” di Palermo.

Dal 2015 è professore associato di Malattie infettive dell’Università di Palermo, docente di Malattie infettive nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e delle Scuole di specializzazione in Malattie infettive e Pediatria. Fa parte del Collegio dei docenti di Dottorati di ricerca dell’Università di Palermo ed è stata docente nel Master Europeo di I livello “Professional Nursing in mother and children health” presso l’Università di Palermo. In atto coordinatore è vicario del Master in “Risk management e organizzazione sanitaria”.

La professoressa ha partecipato a diversi a studi clinici nazionali e internazionali con il ruolo di clinical investigator ed è stata responsabile di diversi progetti di ricerca nell’ambito delle malattie infettive pediatriche, oltre ad essere stata membro del Consiglio direttivo della Simit e componente della Società italiana di Malattie Infettive Pediatriche.