Era la metà di gennaio, praticamente un mese fa quando, negli studi di BlogSicilia, Cuffaro lanciò la sua “profezia” politica sulle ex province. La prima parte di quella profezia, quella facile da prevedere in realtà, si è avverata ieri sera.

Cuffaro aveva detto:”Abbiamo più volte detto che se si votasse, come purtroppo probabilmente si voterà, ad aprile con elezione di secondo grado, con il voto dei consiglieri comunali sarà una sconfitta dei partiti. Perché quello che succederà, lo dico in anticipo, sarà inimmaginabile. Ogni consigliere comunale non seguirà le disposizioni, gli orientamenti della sua formazione politica ma penserà solo a fare gli accordi con altri, qualche che sia la loro estrazione partitica, per auto garantirsi una elezione. Questa è la fine del principio democratico della rappresentanza quindi io mi auguro che si possa votare con l’elezione diretta”.

Si avvera la prima parte della profezia

Ieri siera la prima parte di questa profezia si è avverata. Dopo un lungo tira e molla si torna a votare nelle ex province e lo si dovrà fare con elezioni di secondo livello che non coinvolgono i cittadini ma soltanto i consiglieri comunali dei comuni facenti parte di ogni comprensorio.

Elezioni indette ufficialmente

Si svolgeranno domenica 27 aprile, in Sicilia, dunque, le elezioni di secondo livello per scegliere i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. In queste ultime tre non si voterà per il Presidente visto che la legge stessa che fa ricorso alle elezioni di secondo livello assegna il ruolo di vertice, nelle città Metropolitane, al sindaco del capoluogo di provincia

Il decreto che indice le elezioni

Il dato adesso è ufficiale perché stabilito dal decreto del Presidente della Regione, Renato Schifani, assunto su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, pubblicato sul portale istituzionale.

Hanno diritto di voto gli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta. Le operazioni elettorali si svolgeranno nell’intera giornata del 27 aprile, dalle 8 alle 22.

Il tentativo di accordo

Tutto, adesso, è nelle mani dei partiti della coalizione che lunedì scorso hanno avviato un tentativo di accordo: nei sei Liberi Consorzi si andrà a candidati unitari ma per quel che riguarda le liste ciascuno presenterà la propria anche se con un raccordo con il candidato. Diversa la situazione nelle Città metropolitane dove non si voterà per il presidente che coincide per legge con il sindaco della Città capoluogo.

Un accordo che dovrà essere definito lunedì prossimo ma che ancora potrebbe non bastare ad evitare la spaccatura. La struttura di queste elezioni non favorisce le aggregazioni sul solo candidato presidente (nei Liberi Consorzi). C’è poi una grande componente “civica” fra i consiglieri comunali eletti nelle varie realtà locali . una componente che non risponde a nessuno. Un bel problema politico al quale non c’è ancora una soluzione.