il 7 febbraio a palermo

Il Centro Studi Pio La Torre, nella 14a edizione annuale del Progetto educativo antimafia e antiviolenza, per l’anno scolastico 2019/20, approfondirà la conoscenza critica delle mafie e dell’antimafia sociale e politica nella storia.

Venerdì 7 febbraio, dalle ore 9:00 alle 13:00 al cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si terrà la quinta conferenza del progetto. Il tema sarà: “Evoluzione dell’impegno antimafia delle religioni nell’Italia repubblicana“.

Si parte dall’era della Repubblica, al secondo dopoguerra ad oggi, dalle lotte per la terra ai delitti politico-mafiosi, dalla costruzione della democrazia rappresentativa alla sua crisi attuale, dal boom economico alla crisi globale del 2007/08 e alla fase critica dello sviluppo attuale.

A discuterne saranno: Mustafà Abderrahmane Boulaalam, imam della moschea di piazza Gran Cancelliere, Peter Ciaccio, pastore Chiesa Valdese di Palermo, Adham Darawsha, assessore alla cultura Comune di Palermo, don Francesco Michele Stabile, teologo, storico della Chiesa Cattolica. Modera Marco Romano, vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia.

L’incontro sarà trasmesso in videoconferenza per le scuole che hanno aderito al progetto e in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre e sul portale legalità dell’Ansa.