il dettaglio delle vie dove verranno istituiti i divieti di sosta

Assicurare maggiori condizioni di decoro in tutti i quartieri di Palermo. Per questo motivo, dopo una lunga attesa, partirà a settembre il nuovo piano di spazzamento meccanizzato in città. Non c’è ancora una data certa – ma è probabile che il piano parta entro due settimane – poiché Amat deve ancora montare i cartelli che istituiscono il divieto di sosta, una volta alla settimana, dalle 21 della sera alle 3 del mattino nelle vie interessate dal provvedimento.

Dopo l’ordinanza ad hoc firmata dal Comune, è stato elaborato un piano di spazzamento che prevede, dal lunedì al venerdì, l’intervento di Rap lungo dieci itinerari, questo significa che non dovranno esserci auto nelle zone dove interverranno le pulitrici.

Questo il piano dello spazzamento nel dettaglio:

LUNEDI’

Itinerario N.1

via XX Settembre

via Corleo Simone

via Daita Gaetano

piazza Sturzo Luigi

via Scinà Domenico (Sturzo – Turati)

via Turati Filippo

via Puglisi Bertolino Giuseppe

piazza Nascè Francesco

via Carini Isidoro

via Calvi Pasquale

via delle Croci

piazza Crispi Francesco

via dei Cantieri

Itinerario N.2

via Principe di Paternò

via Liszt Franz

piazza Strauss Riccardo

viale Galileo Galilei

via Pacinotti Antonio

MARTEDI’

Itinerario N.3

via Tasso Torquato

via Foscolo Ugo

via di Marco Domenico

via Sabotino

via del Bersagliere

via dell’Artigliere

piazza Leoni

via Cirrincione Andrea

via Giusti Giuseppe

via Rapisardi Mario

piazza Boccaccio Giovanni

Itinerario N.4

via Garzilli Niccolo’

via la Lumia Isidoro

via Castriota Giorgio

vicolo Ucciardone

via Albanese Enrico

via Sandron Remo

via Ferro Luzzi Giovanni

via Amari Emerico

MERCOLEDI’

Itinerario N.5

via Sicilia (Lazio – IV Novembre)

piazza IV Novembre

via Isonzo

via di Giovanni Alessio

via Alfieri Vittorio

via Pirandello Luigi

via Petrarca Francesco

via Pipitone Federico Giuseppe

via Notarbartolo Emanuele

piazza Boiardo Matteo Maria

piazzale Lavagnini Bruno

via Di Maria Eugenio Generale

Itinerario N.6

via Imperatore Federico

via Sampolo

via Duca Della Verdura

via Laurana Francesco

via Alessi Giuseppe

via dell’Autonomia Siciliana

GIOVEDI’

Itinerario N.7

via Marchese Ugo

piazza Scalia Luigi

via Mattarella Piersanti

via Leopardi Giacomo

viale Scaduto Francesco

piazza Unita’ d’Italia

via Di Blasi F.P. (B. Giuliano – unità italia)

via d’Annunzio Gabriele

viale Giuliano Boris

viale Piemonte

piazza Restivo Franco

Itinerario N.8

piazza San Francesco di Paola

piazza Amendola Giovanni

via Sammartino

via Dante

piazza Stazione Lolli

piazza Principe di Camporeale

VENERDI’

Itinerario N.9

via Sciuti Giuseppe

via Terrasanta

piazza Diodoro Siculo

via Dalla Chiesa Carlo Alberto Generale

viale Marchese di Villabianca

via Marchese di Roccaforte

piazza Don Bosco

via Di Giorgio Antonino Generale

Itinerario N.10

via Principe di Villafranca

piazza Mameli Goffredo

via Rizzo Ammiraglio

via Don Orione

via Rabin Isaac

largo Sellerio Antonio

via Luther King Martin

via Sadat Anwar

piazza Cascino Antonio Generale

L’AMAT metterà in campo due mezzi per la rimozione delle auto e la Polizia Municipale una pattuglia.

Quello adottato con l’ordinanza è solo il primo stralcio del piano Rap che a regime prevede 70 itinerari con zona rimozione anche diurna.

Soddisfatto il sindaco Leoluca Orlando che dichiara: “Riparte dopo anni lo spazzamento meccanizzato in città. Un ulteriore segnale del cambio di passo che chiediamo a RAP, ma anche a tutti gli uffici comunali e alle altre aziende che con RAP interagiscono, dopo aver approvato il contratto di servizio quindicennale che permette all’azienda una seria e ponderata programmazione delle proprie attività. Contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini perché liberino le strade e permettano interventi rapidi ed efficaci, senza lasciare più alibi né all’azienda né a chi pensa di poter sporcare la città impunemente.”

Dello stesso avviso gli assessori Giambrone, Catania e Marino: “Da parte di ogni ufficio dell’Amministrazione saranno massimi collaborazione e vigilanza per l’attuazione puntuale del piano, che rappresenta solo un primo, anche se significativo passo per ridare a Palermo condizioni di decoro in tutti i quartieri”.

Per il presidente della Rap, Giuseppe Norata ed il direttore generale, Roberto Li Causi, “La RAP punta molto sullo spazzamento sia per restituire ai cittadini l’immagine di un’azienda vicina ai cittadini sia perché l’efficacia del piano avrà a cascata una ricaduta positiva sull’operatività di altri settori.”