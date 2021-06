servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

Prosegue l’attività del pronto soccorso oculistico dell’Aou Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo presso l’ex Istituto Materno Infantile (Imi) di via Cardinale Rampolla 1.

Servizio attivo dal lunedì al venerdì mattina

In questo momento il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.

Chi ha un problema all’occhio e necessita di un soccorso urgente troverà in questa struttura una risposta tempestiva, senza imbattersi nella maggiore attesa che potrebbe invece scaturire da un accesso presso il pronto soccorso generale.

Garantito il fast track

All’ex Imi viene, inoltre, garantito il fast track cioè un percorso dedicato che non si esaurisce solo al momento dell’accesso per trattare la fase acuta della patologia; dopo il primo trattamento il paziente viene preso in carico dalla struttura e verrà seguito a livello ambulatoriale anche successivamente con controlli a distanza di tempo. Il centro può contare su diverse strumentazioni particolarmente innovative e la presenza di ambulatori specialistici dedicati differenziati in base al tipo di malessere da trattare.