Governo e maggioranza battuti in aula, col voto segreto, su un emendamento al ddl di proroga dei commissari nelle ex Province. Trenta i voti a favore, 25 i contrari. Il ruolo di commissario potrà essere attribuito ai dirigenti regionali in carica.

Seduta parlamentare sospesa per un’ora all’Ars. Alla ripresa sala d’Ercole dovrebbe esprimersi con voto finale sul disegno di legge per la proroga fino al 31 dicembre del 2024 dei commissari nelle ex Province. Nei giorni scorsi gli uffici dell’Ars hanno messo in guardia dal rischio impugnativa dopo il pronunciamento fatto dalla Corte costituzionale

Le parole dell’assessore Messina

“Se adesso non proroghiamo i commissariamenti delle ex Province saremo costretti a indire le elezioni di secondo livello ad agosto, per poi rivotare l’anno prossimo con la nuova legge sull’elezione diretta che si farà sulla scorta delle decisioni che saranno assunte a livello nazionale sull’abolizione della riforma Delrio. Proprio per questo siamo convinti che su questo ddl in discussione non ci sia il rischio dell’impugnativa”. Così l’assessore regionale agli Eni locali, Andrea Messina, intervenendo all’Ars, dove è in corso l’esame del ddl per la proroga dei commissariamenti delle ex Province.

Il dimensionamento scolastico

L’Ars ha approvato le norme del disegno di legge-voto, da trasmettere al Parlamento nazional, sul “dimensionamento scolastico”. Manca solo il voto finale al testo.

Il ddl per ripudiare la mafia

All’Ars approda un ddl (disegno di legge) per sostenere madri e figli che decidono di ripudiare la mafia e allontanarsi dal nucleo familiare. Un testo che ha messo d’accordo trasversalmente diverse forze politiche. Un plauso arriva dall’ordine degli assistenti sociali.

Il plauso

“L’ordine degli assistenti sociali di Sicilia plaude al Ddl trasversale firmato da tutti i capogruppo all’Ars per trasformare in legge il progetto ‘Liberi di Scegliere’ del giudice Roberto Di Bella”. Lo dice in una nota il presidente degli assistenti sociali dell’Isola, Giuseppe Ciulla. Viene sottolineata l’importanza di dare “sostegno normativo ad un protocollo sperimentale”. Testo che, sempre secondo Ciulla, “ha dimostrato nei fatti la sua utilità e che ha permesso già a più di 100 giovani e a molte madri di ricostruirsi una vita lontano dai contesti mafiosi di appartenenza”.

Safina “Cambieranno i vertici delle ex Provincia Sicilia”

“Soltanto i dirigenti regionali in servizio potranno ricoprire il ruolo di commissari straordinari delle ex Province, in attesa che si legiferi sul tema”. Lo ha ribadito in una nota il deputato trapanese del Pd Dario Safina che ha presentato un emendamento al disegno di legge sulla proroga degli incarichi ai commissari dei Liberi consorzi dei comuni presentato, approvato oggi a scrutinio segreto con 30 voti favorevoli e 25 contrari, mandando sotto la maggioranza di centrodestra.

“C’è un parere dell’ufficio legale legislativo – ha spiegato Safina in aula – che nell’ultima tornata di nomina dei commissari ha chiarito che commissari possono essere nominati solo i dirigenti regionali. Poiché la Giunta di governo su questo non si è adeguata, il senso del mio emendamento è stato quello di evitare ulteriori nomine illegittime”. Il prolungamento del commissariamento eviterà di indire elezioni di secondo livello fino al 2024. “Il si dell’Aula provocherà diversi cambi di vertici a partire proprio da Trapani – dice Safina – dove l’attuale commissario Raimondo Cerami, magistrato in quiescenza, sarà costretto a lasciare il posto ad un funzionario regionale in servizio”.

