C’è ancora tempo per partecipare alla XXIV edizione della Maratona di Palermo: gli organizzatori dell’evento hanno posticipato di sei giorni la chiusura delle iscrizioni. Sarà infatti possibile, registrarsi fino a tutta la giornata di domenica 11 novembre.

La decisione è stata presa anche a causa del ponte per la festività di “Tutti i Santi” all’inizio di questo mese che avrebbe “distratto” gli atleti ritardatari. La quota di iscrizione è 35 euro per la gara regina e 30 euro per la mezza maratona. In pratica l’ultima tariffa disponibile come da regolamento.

