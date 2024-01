Previsti temporali e forti raffiche di vento

Il maltempo continua ad insistere sulla Sicilia ed anche nelle prossime ore e per la giornata di giovedì 11 gennaio è prevista allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola. Lo rende noto la protezione civile regionale nell’avviso 24010 emesso poco fa dove vengono indicate anche condizioni meteo avverse.

Le temperature con valori massimi previsti tra i 7 ed i 14 gradi non dovrebbero subire particolari scostamenti ma i disagi a causa delle piogge e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi un po’ ovunque. Proprio i venti dovrebbero intensificarsi ulteriormente in serata.

Condizioni meteo avverse

L’avviso parla di condizioni meteo avverse. Ecco cosa si legge “Dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Continua l’allerta gialla in Sicilia

Queste, invece, le precipitazioni per la giornata odierna: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali ionici, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati

Mari localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore Ovest. Sera Dalla sera localmente forti meridionali sui settori centro-occidentali

Allerta gialla giovedì 11 dicembre

Prevista allerta gialla per la giornata di giovedì 11 dicembre. Le precipitazioni sono previste: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”

La situazione di mari e venti non dovrebbe essere dissimile a quanto previsto per la seconda parte della giornata odierna. L’unica novità di spicco in tal senso è la condizione del mar Tirreno indicata in Molto mosso.