L'avviso della protezione civile regionale

Torna ad intensificarsi il maltempo in Sicilia. Temporali e venti forti fanno tornare, dopo un giorno di “pausa” l’allerta gialla sull’isola per la giornata di mercoledì 10 gennaio. In tutte le province, così come indicato dalla nota 24009 della protezione civile regionale sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

La situazione odierna, precipitazioni

L’avviso, valido dalle 16 odierne fino alle 24 di mercoledì 10 gennaio indica per il prosieguo della giornata odierna precipitazioni “Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Mentre le temperature non subiranno particolari variazioni attestandosi tra gli 8 ed i 16 gradi ma con un grande tasso di umidità che fa percepire valori più bassi.

Mari, agitato lo Stretto di Messina

La situazione dei mari è la seguente: Agitato lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, molto mosso il Tirreno meridionale.

Mentre i venti vengono segnalati forti settentrionali con residue raffiche di burrasca sulla Sicilia occidentale e meridionale, in generale attenuazione serale.

Mercoledì 10 gennaio, allerta gialla in tutta la Sicilia

Allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola per la giornata di domani, mercoledì 10 gennaio.

Possibili disagi, quindi, ovunque a causa di precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

Mari: dal pomeriggio tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno settore Ovest.

Venti: Dalla sera forti meridionali.

Il quadro meteo per mercoledì

Questa, invece, la situazione meteo prevista per mercoledì 10 gennaio. Una circolazione depressionaria si approfondisce sull’isola determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo nel pomeriggio con intensificazione serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. La situazione sul litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne, prevede invece nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.