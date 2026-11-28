Le telecamere della Rai accendono i riflettori sulle bellezze del capoluogo siciliano in vista delle festività natalizie. Nella serata di ieri, venerdì 27 novembre, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha fatto visita ad Alberto Angela sul set allestito a Castello Utveggio, dove il noto divulgatore sta registrando la puntata speciale che andrà in onda il prossimo 25 dicembre su Rai Uno.

“Con grande piacere ho voluto incontrare Alberto Angela a Castello Utveggio – ha dichiarato il governatore –. Sono certo che saprà trasmettere, nella maniera migliore, ai telespettatori lo stupore e le suggestioni che accompagnano chiunque visiti questo luogo iconico di Palermo”.

La valorizzazione di Monte Pellegrino e gli ospiti

Il presidente della Regione ha sottolineato il valore simbolico della storica struttura in stile liberty restituita alla fruizione: “Castello Utveggio è una parte inscindibile dell’immagine stessa della città e della sua storia, un monumento al quale abbiamo restituito piena dignità e funzionalità. Al tempo stesso, è il proscenio dal quale poter lanciare uno sguardo sulla Conca d’oro che riempie di incanto”.

Durante la visita sul set di Monte Pellegrino, Schifani si è intrattenuto anche con il regista e gli autori della trasmissione. Tra i protagonisti della puntata natalizia ci sarà anche l’attrice e comica palermitana Teresa Mannino, ospite speciale di Alberto Angela per raccontare il capoluogo.

L’accordo tra Regione Siciliana e Rai

Lo speciale del giorno di Natale rientra nella più ampia intesa siglata tra la Regione Siciliana e la Rai per la promozione turistica e culturale dell’Isola. Un pacchetto che culminerà con la diretta nazionale del veglione di Capodanno, “L’anno che verrà”, in programma il 31 dicembre da piazza Politeama a Palermo sempre su Rai Uno, affiancata da una serie di finestre promozionali all’interno di trasmissioni di punta come “Ballando con le Stelle”, “UnoMattina”, “Linea Verde”, “È sempre mezzogiorno” e “Geo”.

“Lo speciale su Palermo – conclude Schifani – rappresenta un’eccezionale vetrina e l’occasione di far conoscere all’Italia intera l’anima più vera del nostro popolo, l’opportunità di legare la descrizione del patrimonio artistico della città al racconto dei tanti capitoli della sua storia e della sua cultura. Un racconto che affascinerà il pubblico, invogliandolo a venire a visitare la Sicilia”.