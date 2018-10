il 7 ottobre

Giornata all’insegna della formazione, quella che si è svolta lo scorso 7 ottobre, ad opera dei volontari del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) Gruppo di Palermo, della Delegazione Sicilia Occidentale dell’Ordine di Malta e dei volontari della struttura Zampa5stelle di Bolognetta (Pa).

Il CISOM avendo principalmente compiti di pronto soccorso sanitario, soccorso tecnico-logistico ed assistenza alla popolazione nell’ambito del sistema nazionale di protezione civile in caso di pubbliche calamità sul territorio italiano, tende per propria natura a perfezionarsi in ogni settore di proprio ambito, nella continua scelta di professionalità in questo ambito ha deciso di implementare il proprio organigramma funzionale con la prima squadra cinofila della Sicilia Occidentale.

La risposta ad esigenze emergenziali nazionali avviene attraverso la propria Colonna Mobile Nazionale composta di mezzi ed attrezzature sanitarie, logistiche e campali con cui riesce ad allestire entro 72 ore da un eventuale emergenza due aree di accoglienza per una capacità totale di oltre 500 ospiti, dati i trascorsi in ambito di terremoti si è visto necessario il perfezionamento della risposta fin dai primi istanti di bisogno.

In quest’ottica di specializzazione e miglioramento, il 07 di ottobre ha visto la nascita di una nuova realtà nel Gruppo CISOM Palermo, nel costante impegno di aiuto nei confronti di deboli e bisognosi, dopo un lungo lavoro si è visto il germoglio del gruppo cinofilo di ricerca e soccorso; presso la struttura Zampa5stelle Centro di Cultura Eco Cinofila di Ester Balboni e Natalie Carieri sito in Bolognetta (PA), si è svolto l’esame di abilitazione della volontaria istruttrice Alice Cumia, con i cani Kira e Karma, sotto la supervisione dell’istruttore cinofilo Alfredo Carmelita del Gruppo CISOM del Piemonte; la prova divisa in due parti si è svolta interamente nella mattinata e ha visto, sia il conduttore che i cani, svolgere appieno i compiti previsti, ovvero ricerca, individuazione e segnalazione di persone scomparse da parte dei cani e, comunicazione e professionalità da parte del conduttore.

Un corso peculiare per diversi motivi: il primo e più importante in quanto ha dato l’avvio ad un gruppo operativo molto particolare e specializzato, come quello che vede l’ausilio dei cani, che mancava nel Gruppo CISOM Palermo, il secondo motivo, la collaborazione nata con i gestori della struttura specializzata Hotel zampe5stelle che ci ha ospitato con simpatia, professionalità e disponibilità, dando le basi di una sicura proficua collaborazione: i volontari di questa struttura hanno partecipato all’esame finale insieme ai volontari CISOM intervenuti come supporto logistico per ogni eventuale necessità per il buon superamento anche in sicurezza delle prove, condividendo risorse, logistica ed istruttori propri, il terzo e non ultimo, la presenza di un’unità cinofila di ricerca e soccorso nella parte occidentale della Sicilia, anche a supporto della Protezione Civile e di altre organizzazioni per le quali mancava questo genere di supporto.

Presenti oltre ad alcuni volontari, Marcello Cenci il capo gruppo CISOM Palermo, Arcangelo Amante il Capo raggruppamento e, l’Ing. Francesco La Rocca Capo Area Sud.

Il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, organizza e gestisce autonomamente tutti i servizi di campi di accoglienza sia per quanto riguarda la logistica (vettovagliamento, attendamento, servizi igienici ecc.) che sotto il profilo sanitario con assistenza medica, psicologica e veterinaria. Nel rispetto della sua vocazione sanitaria il Corpo è in grado di fornire, in caso di maxiemergenze sanitarie, numerosi dispositivi d’emergenza quali Posti Medici Avanzati di I° livello (PMA), ambulanze ed ambulatori mobili. Avvalendosi di volontari medici, infermieri, psicologi, farmacisti e soccorritori, il corpo svolge attività di supporto sanitario anche in convenzione con i servizi 118, di assistenza e protezione a manifestazioni, grandi eventi nonché servizi di trasporto di infermi e disabili. I volontari del CISOM costituiscono Sezioni specialistiche per garantire l’operatività e la formazione specialistica necessaria in qualsiasi momento sia richiesta. Tra le specialistiche si contano quattro sezioni nazionali di Valutazione e Pronto Impiego (VePI, nord-ovest, nord-est, centro e sud), una sezione nazionale Unità Sala Operativa Mobile (USOM), una sezione nazionale Cucine, quattro sezioni nazionali di logistica (per la gestione e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature della Colonna Mobile Nazionale), numerose sezioni per interventi in caso di dissesti idrogeologici, cinofile, antincendio boschivo (AIB), soccorso nautico e sezioni di volo.