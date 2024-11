Si comincia lunedì 25 novembre alle ore 10.30 con un appuntamento all’Ospedale Buccheri La Ferla dove prenderà parte la coordinatrice di “Empowerment Lab” del Cav Lia Pipitone e della Millecolori onlus, Virginia Cacciatore. L’iniziativa prevede: allestimento sui gradini della Chiesa Madonna delle Lacrime e la deposizione di fiori sulla panchina rossa, la divulgazione di materiale informativo e voce alle donne con letture, riflessioni e testimonianze. Per finire, preghiera fuori dalla Chiesa in ricordo delle vittime.

Alle 10.42, il Cav e la Millecolori parteciperanno al convegno “Oltre il silenzio: storie di donne resilienti” al Policlinico di Palermo presso l’Accademia delle Scienze mediche in via del Vespro 129 con l’intervento della psicologa e psicoterapeuta del Cav, Azzurra Tramonti.

Alle ore 11.00 uno speciale appuntamento dedicato a Lia Pipitone, vittima di mafia e di femminicidio, organizzato dal sindacato Assostampa Sicilia, con una targa dedicata che verrà affissa presso il Giardino della Memoria in via Ciaculli 5 a Palermo, terreno confiscato alla mafia e gestito dal Gruppo cronisti siciliani insieme all’Associazione Nazionale Magistrati. Sarà presente per noi l’avvocata penalista del Cav, Cettina Aiello. Nel pomeriggio un altro appuntamento con Assostampa Sicilia presso la loro sede in via Francesco Crispi 286 a Palermo, alle ore 15.00, con un Corso di formazione per giornalisti dal titolo “Violenza sulle donne: cronaca giudiziaria, informazione responsabile e ruolo dell’educazione alla parità di genere” dove interverrà l’avvocata e coordinatrice del nostro Cav, Paola Mirto.

Il protocollo per i tirocini inclusivi

Alle ore 17.00 sempre l’avvocata Paola Mirto sarà presente e interverrà in rappresentanza dei Cav accreditati con il Comune di Palermo alla speciale firma del Protocollo “Tirocini inclusivi: una corsia rosa dedicata alle donne vittime di violenza” con l’Assessorato regionale alle Attività produttive, l’Assessorato comunale alle Attività sociosanitarie e ai tre Centri antiviolenza accreditati al Comune di Palermo (il nostro, Beato Giuseppe Puglisi e Le Onde) presso La Sirenetta a Mondello (via Principe di Scalea 7 Palermo).

Coinvolte le scuole

Martedì 26 novembre si comincia alle ore 9.00 con un intervento all’Istituto Comprensivo “Abba-Alighieri” di Palermo insieme alla psicologa e psicoterapeuta del Cav, Azzurra Tramonti, e all’avvocata penalista del Cav, Cettina Aiello. Alle ore 10.00 appuntamento in via Ammiraglio Rizzo ad angolo con via Fileti insieme all’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo per la sistemazione di una panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio a Palermo, a cui prenderanno parte la Caserma dei Carabinieri Le Falde, l’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Palermo e l’Endofap. Sarà presente per noi la responsabile dei servizi della Millecolori onlus, Adriana Argento.