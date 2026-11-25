«Accolgo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento per il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali. Una riforma che condivido pienamente e che restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, rafforzando il rapporto tra istituzioni e territori».
Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando la decisione assunta dal governo nazionale.
«Le Province devono tornare a essere protagoniste della programmazione economica e dello sviluppo dei territori. Penso alla gestione della viabilità, delle infrastrutture e dei collegamenti con le aree industriali e artigianali. Funzioni strategiche anche per la competitività del nostro sistema produttivo, che richiedono una governance autorevole, competenze chiare e risorse adeguate».
«Auspico – conclude Tamajo – che anche all’Assemblea regionale siciliana si possa procedere speditamente verso l’approvazione della riforma. È tempo di superare una lunga stagione di incertezza istituzionale, restituendo piena rappresentanza democratica agli enti intermedi e garantendo ai territori amministratori direttamente legittimati dal voto popolare».
Province, Tamajo: «Bene il via libera del Cdm al voto diretto. Restituiamo centralità ai territori»
«Accolgo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento per il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali. Una riforma che condivido pienamente e che restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, rafforzando il rapporto tra istituzioni e territori».
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