«Accolgo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento per il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali. Una riforma che condivido pienamente e che restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, rafforzando il rapporto tra istituzioni e territori».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando la decisione assunta dal governo nazionale.

«Le Province devono tornare a essere protagoniste della programmazione economica e dello sviluppo dei territori. Penso alla gestione della viabilità, delle infrastrutture e dei collegamenti con le aree industriali e artigianali. Funzioni strategiche anche per la competitività del nostro sistema produttivo, che richiedono una governance autorevole, competenze chiare e risorse adeguate».

«Auspico – conclude Tamajo – che anche all’Assemblea regionale siciliana si possa procedere speditamente verso l’approvazione della riforma. È tempo di superare una lunga stagione di incertezza istituzionale, restituendo piena rappresentanza democratica agli enti intermedi e garantendo ai territori amministratori direttamente legittimati dal voto popolare».