Il rogo scatenato in un locale del centro di Palermo

Notte di fumo e fuoco nel quartiere dell’Olivella, in pieno centro a Palermo, sprigionati da un pub. L’allarme è scattato poco dopo l’una, l’allarme lanciato da alcuni residenti della zona. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il disastro.

Cosa è successo

L’sos è scattato al centralino dei pompieri quando qualcuno ha notato del denso fumo nero e del fuoco uscire dal pub che era stato chiuso da poco. Una volta dentro i vigili del fuoco hanno fatto il possibile per domare le fiamme. Le immediate operazioni hanno permesso di limitare i danni. Alla fine annerite tutte le pareti del locale e qualche suppellettile danneggiato ma nulla di più. Il bilancio poteva essere anche ben peggiore.

L’ipotesi

Tra le ipotesi quella che l’incendio possa essere partito a causa di ragioni accidentali. I vigili del fuoco stanno ancora completando il lavoro di accertamento ma si presume che tutto sia nato da un mozzicone di sigaretta. Probabilmente è stato incautamente gettato all’interno del cestino dei rifiuti e i titolari, al momento della chiusura, non si sono accorti di nulla. Il fuoco ha covato sino a che non ha preso un forte vigore.

Altro incendio in un locale

Non è la prima volta che si verificano all’interno di locali pubblici incendi di questo tipo, cioè di natura accidentale. Apepna qualche giorno fa un rogo è divampato nella trattoria “Carpaccio” in via Libertà a Palermo, al civico 6. I residenti hanno chiamato il numero di emergenza non appena hanno visto il fumo nero uscire dal locale. Il rogo avvenuto quando il locale era ancora chiuso, intorno alle 7 del mattino. Dunque, al momento dell’incendio, nessuno era presente nella trattoria. Sono intervenute quattro squadre di pompieri che hanno provveduto a domare le fiamme. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina della trattoria. Pare che il problema possa essere stato provocato un forno lasciato accesso.

Fuoco in una sala bingo

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo scorsi un altro incendio aveva riguardato una sala bingo sempre a Palermo. Il fuoco in quel caso interessò i locali di via Villagrazia. L’allarme scattò poco prima delle due di notte. Ci vollero un paio d’ore ai vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme e mettere tutto in sicurezza. L’ipotesi è che il rogo fosse scoppiato a causa di un corto circuito. I pompieri al loro arrivo verificarono che l’incendio alla sala bingo proveniva esclusivamente dal vano cucina del locale che a quell’ora era chiuso. Pare che a scatenare il fuoco possa essere stato un corto circuito alla friggitrice. Le fiamme si espansero andando a danneggiare suppellettili ed elettrodomestici. Provvidenziale comunque l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che contennero i danni al solo vano della cucina.

