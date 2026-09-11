In Sicilia il prossimo 15 settembre suonerà la prima campanella anche per gli studenti dei corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp), destinati ai giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado che scelgono un percorso alternativo ai tradizionali licei e istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La Regione, infatti, ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso 33 del 2026, ammettendo a finanziamento 243 percorsi formativi, che saranno attivati dagli enti di formazione.

“Abbiamo mantenuto l’impegno – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Mimmo Turano – di far partire i corsi Iefp il 15 settembre, quando tutti gli studenti siciliani ritorneranno sui banchi di scuola. Ringrazio gli uffici della Regione e i funzionari dell’assessorato all’Istruzione per il lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di scongiurare ritardi e avviare con serenità il nuovo anno scolastico”.

Anno scolastico, 8 incontri con i Presidi

Intanto, parallelamente, parte l’anno scolastico e Regione e Usr Sicilia insieme per inaugurare il ciclo di studi 2026-2027 hanno scelto di tenere 8 incontri. Torna anche quest’anno, dunque, il ciclo di incontri nei territori, promosso dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che da metà settembre ai primi di ottobre toccherà tutte le province dell’Isola per culminare negli “Stati generali della scuola siciliana”, l’appuntamento in programma il 14 e il 15 ottobre a Palermo.

Obiettivo degli incontri nei territori è tracciare un bilancio delle iniziative per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli atenei siciliani avviate negli ultimi quattro anni dal governo Schifani, illustrare i principali interventi già attuati, quelli in fase di realizzazione e quelli in programma per l’anno scolastico e accademico in corso.

Il primo incontro con i dirigenti scolastici è previsto il 16 settembre nella sede dell’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna. All’incontro saranno presenti l’assessore Turano, la dirigente dell’Ambito, Viviana Assenza, e tutti i dirigenti scolastici delle due province.