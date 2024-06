Pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse e parzialmente ammesse per l’accesso agli aiuti previsti dalla campagna “Vendemmia verde 2023/2024”. Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 11 milioni di euro. A ricevere il sostegno economico saranno 2.285 aziende siciliane per un totale di superficie vitata di 4.720 ettari.

La filiera vitivinicola regionale ha manifestato l’esigenza di attivare la vendemmia verde nel 2024 a causa della siccità e per venire incontro alle esigenze dei produttori e la Regione Siciliana ha accolto la proposta con la misura di sostegno.

La vendemmia

La vendemmia verde comporta l’eliminazione dei grappoli non ancora maturati che quindi determina la resa pari a zero dei vitigni; la misura attuata dalla Regione Siciliana, attraverso il Piano nazionale strategico 2023/2027, concede ai viticoltori la facoltà di accedere al beneficio del sostegno economico costituito da un pagamento forfettario per ettaro.

I beneficiari della misura, la cui domanda risulta ammessa al contributo, sono imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui superfici vitate ricadono nell’intero territorio siciliano e che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino. Come previsto dal bando è stato escluso il doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altre domande di aiuto previste dal Psr Sicilia 2014/2022 come la 10.1B “Pagamenti per impegni agro-climatico ambientali” o “PSP 2023/2027 SRA29 produzione biologica” relativamente alle superfici interessate dalla vendemmia verde.

Le domande ammesse

Le operazioni si devono concludere entro il 14 giugno 2024 dando comunicazione all’Ispettorato provinciale territorialmente competente.

A questo link l’elenco delle domande ammesse e parzialmente ammesse. Sul portale della Regione Siciliana info e dettagli Vendemmia Verde Campagna 2023/2024 al seguente link.

Le assemblee e il distretto produttivo

Si sono svolte le Assemblee, ordinaria e straordinaria, dei soci della società consortile Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, incontri ricchi di contenuti e di significative novità per il settore agrumicolo siciliano.

La principale notizia emersa dall’Assemblea straordinaria che si svolta in presenza del notaio è l’ingresso nella società consortile del Distretto di 20 nuove aziende. Tra queste vi sono aziende agricole, reti di piccoli produttori e agriturismi, società di commercializzazione, che ampliano così la rete dei soci e rafforzano ulteriormente il Distretto. Inoltre, si consolida la presenza nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti apicali delle organizzazioni di categoria, con l’ingresso di Graziano Scardino, presidente Cia Sicilia, oltre che di Paolo Rapisarda, direttore del centro di ricerca Crea olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura; si ricorda che nel Cda è già presente Giosuè Arcoria di Confagricoltura Sicilia, oltre che imprenditori ed esperti della filiera agrumicola non solo siciliana.