Una gita rischia di finire in una vera e propria tragedia a causa di un incidente occorso ad un Pullman.

Il mezzo partito da Villabate

Il Pullman era partito da Villabate per una gita ma è finito in una scarpata a Sinagra nel Messinese. I passeggeri erano diretti a Tortorici.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 116. Secondo le prime informazioni il mezzo, dopo che l’autista ha perso il controllo, ha divelto il guardrail durante una manovra, precipitando poi per alcuni metri. Per fortuna hanno riportato lievi ferite solo tre dei 50 passeggeri.







I soccorsi

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il sindaco di Sinagra, Nino Musca, che sta coordinando le operazioni per dare assistenza alle decine di persone che viaggiavano sul bus turistico.

Il pullman è uscito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra (Me). Secondo i vigili del fuoco sono tre i feriti, in modo lieve, la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva.

Sul pullman c’erano circa 50 persone. La maggior parte era scesa perché il mezzo era incastrato in una curva ripida. Poco dopo il mezzo è scivolato all’indietro finendo la sua corsa in una scarpata, con dentro una decina di persone.

Tragedia a pachino domenica sera

Un 17enne è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso, in modo autonomo, il controllo dello scooter su cui era a bordo. La caduta gli avrebbe provocato delle gravi lesioni e nonostante il tentativo dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Sono state avviate le indagini per svelare la dinamica e verificare se vi sono testimonianze da parte di altre persone.