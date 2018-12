“Alla fine la solidarietà trasversale delle istituzioni si è dimostrata più forte della violenza. Il prossimo 7 gennaio il piano sui servizi e sul trasporto di 47 bambini disabili partirà regolarmente. Partinico non è stata lasciata sola. Ringrazio tutti, dal profondo del cuore, a nome della mia comunità”.

Lo annuncia il sindaco di Partinico Maurizio De Luca, a poche ore dall’incendio doloso che ha preso di mira due pulmini per disabili di proprietà del Comune di Partinico.

“La Croce Rossa Italiana metterà a disposizione 3 pulmini per il trasporto disabili nella sua disponibilità, per far partire il servizio, in attesa dello stanziamento delle somme per l’acquisto di due nuovi mezzi per il Comune di Partinico. Il Consiglio di Presidenza dell’Ars fornirà i fondi per comprare uno dei due minibus. La Presidenza della Regione stanzierà un ulteriore contributo. Infine nei prossimi giorni verrà aperto un conto corrente dedicato per raccogliere donazioni. Ieri sera sono stato chiamato dal Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca che ci ha comunicato la splendida notizia – conclude il sindaco di Partinico”.

“Si tratta di 2 pulmini con pedana totalmente attrezzati e di un mezzo senza pedana per il trasporto dei bambini con disabilità psichica che non hanno problemi di deambulazione – aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Rosi Pennino. Il 2 gennaio, inoltre, il Presidente della Croce Rossa di Palermo D’Agostino sarà a Partinico. Io invierò il fabbisogno, con tutto il piano di organizzazione che avevamo preparato per il trasporto disabili. Il 7 gennaio prossimo si parte. Le istituzioni hanno vinto, i cittadini hanno vinto, noi siamo in tanti, chi ha bruciato quei pulmini è rimasto isolato. Nei primi giorni di gennaio, il Consiglio di Presidenza dell’Ars, su iniziativa del Presidente Gianfranco Micciché e dei vicepresidenti Di Mauro e Cancelleri stanzierà i fondi per l’acquisto di un pulmino. La Presidenza della Regione stanzierà un ulteriore contributo. Lunedì il Comune di Partinico aprirà un conto corrente dedicato per far confluire le donazioni volontarie promosse su iniziativa trasversale dal mondo politico e dalla società civile. La solidarietà ha abbattuto ogni steccato”.