Le parole del sindaco

“In questa vergognosa vicenda, l’unico aspetto positivo è che il disagio agli utenti disabili è stato circoscritto solamente alle 24 ore successive al furto dei due pulmini e questo per merito dell’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino che ringrazio.

Subito dopo il furto, infatti, l’amministrazione si è subito attivata per accelerare le manutenzioni su due mezzi che proprio in questi giorni dovevano essere riparati. Uno è stato già disponibile oggi ed è servito a coprire quasi interamente il servizio, mentre il secondo sarà operativo già da domani mattina. Inoltre, una riflessione va fatta all’indomani di quanto è accaduto, perché mai si è verificato un fatto di questo tipo all’Ufficio H, e cioè che probabilmente l’impulso che questa amministrazione sta dando nell’agevolare i servizi alle fasce più deboli, agli emarginati della città e nelle scuole sta dando fastidio a chi alimenta il malaffare e tenta di diffondere cultura mafiosa”. Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

Il furto

“Un gesto infame non solo nei confronti del Comune di Palermo, ma soprattutto che danneggia il mondo della disabilità, al quale ogni giorno i servizi sociali dell’amministrazione cercano di prestare servizio”. Questo il commento dell’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino, dopo il furto.

L’ira di Lagalla e dell’assessore Pennino

“I mezzi – proseguono il sindaco Lagalla e l’assessore Pennino – sono utilizzati per il servizio di trasporto di disabili gravi di tutte le età per riabilitazione e terapie. Il fatto è stato denunciato alla Polizia di Stato e abbiamo constatato che è stato tentato anche il furto di un terzo pullmino. Il servizio è interamente gestito dal Comune e già domani contiamo di farlo ripartire con gli altri due mezzi rimasti a disposizione. Il gesto è ingiustificabile e da condannare e dispiace ancora di più, se si considera che questa amministrazione è al lavoro per prevedere accordi con il terzo settore che si vorrà rendere disponibile, a spese proprie, alla riparazione di 12 pulmini che abbiamo trovato non funzionanti all’Ufficio H, per rimetterli nelle disponibilità di utenti e del territorio, all’interno di servizi già finanziati dal Comune”.

Le parole di Di Maggio

“Ritengo davvero vergognoso e vile l’atto che si è perpetrato nei confronti delle persone che vivono già queste situazioni così difficili. Considero, inoltre, incomprensibile che ci si accanisca quasi scientemente contro le parti più fragili della nostra città; il gesto va condannato duramente ed i responsabili non possono e non devono rimanere impuniti. Stiamo già lavorando con l’Amministrazione per la riattivazione immediata del servizio”, ha detto il Garante per le persone con disabilità, il dottor Pasquale Di Maggio.

Albano “Atto vergognoso che condanniamo”

“Condanniamo fermamente quanto avvenuto a Palermo, un gesto ignobile che, nell’immediato, priva i ragazzi disabili del servizio di trasporto e riabilitazione”. Lo dichiara l’assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Nuccia Albano in merito al furto dei pulmini per disabili.

“Si tratta di un atto vergognoso e vile nei confronti di chi utilizza i mezzi per recarsi ad effettuare sedute di riabilitazione e terapie. Auspichiamo che i responsabili possano essere individuati”.

Chinnici “Gesto vile a danno dei più deboli”

“Il furto di due pulmini dal parcheggio comunale dell’Ufficio H di via Franco Taormina, avvenuto questa notte, è un gesto vile che colpisce i più deboli. Ringraziamo l’amministrazione attiva per aver già trovato soluzioni alternative che consentiranno la prosecuzione dei servizi e auspichiamo che i responsabili siano individuati in tempi celeri”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi.

Like this: Like Loading...