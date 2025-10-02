La stagione dei concerti live al PunkFunk di Palermo (via Napoli 10) inizia all’insegna delle novità e con un evento molto speciale. Sarà l’energia dei Peawees e del loro Garage Rock che arriva direttamente da La Spezia ad inaugurare il Sidekick, la nuova sala dedicata alla musica dal vivo, pensata per ospitare eventi artistici e culturali: uno spazio che ancora non c’era, ma che ha già saputo attirare l’attenzione ospitando una serie di anteprime nelle scorse settimane. Adesso è pronto per fare il suo ingresso ufficiale nella scena cittadina: l’opening party è in programma sabato 11 ottobre, alle ore 21:30. Ad aprire la serata saranno The Astroholes e, sia prima che dopo, a scaldare l’atmosfera ci penserà il dj-set di Ciaccio. L’ingresso è gratuito e l’evento è organizzato in partnership con Forst in Sicilia.





I Peawees, tre decenni di rock senza compromessi

Dalla loro nascita nel 1995, i Peawees hanno calcato palchi in tutta Europa e oltreoceano con un sound che affonda le radici nel Punk ma si arricchisce di Soul, Roots Rock, Rhythm and Blues e Garage. Hanno all’attivo 7 album e una sfilza di singoli che raccontano un percorso in continua evoluzione. Hanno condiviso il palco con mostri sacri come The Sonics, The Damned e The Hellacopters, giusto per citarne alcuni.

L’attuale formazione vede al fianco del frontman Hervé Peroncini il batterista texano Tommy Gonzalez, il chitarrista Dario Persi e il bassista Fabio Clemente. Insieme, continuano a portare avanti una missione iniziata tre decenni or sono e che li vede tornare al PunkFunk di Palermo, questa volta nello spazio tutto nuovo del Sidekick.





Dopo l’uscita, nel 2024, del loro settimo album One Ride, anticipato da singoli di grande impatto come The Wolf e Plastic Bullets, i Peawees hanno ripreso a girare l’Europa e si preparano ora a nuove tappe tra Inghilterra, Stati Uniti e Nord Europa. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla potenza di questa band, basterebbero queste parole di Rob Lind dei Sonics per farli sparire: “The Peawees sono probabilmente la band più dura e travolgente con cui abbiamo avuto l’opportunità di condividere il palco. Fatevi un favore: se suonano dalle vostre parti, non perdeteli. Sono una grande band e vi faranno letteralmente saltare dalle sedie!”.

Come abbiamo già anticipato, ad arricchire la line-up saranno gli Astroholes, band palermitana dalle sonorità Garage anni ’60 guidata dal bassista e cantante australiano Carl Baker. Prima e dopo i live ci saranno le selezioni musicali di Ciaccio, cantante dei local punk-rock heroes Semprefreski. Cosa aggiungere? Le premesse ci sono tutte, per un inizio di stagione che conferma il PunkFunk come crocevia di ottima musica, splendide vibrazioni e, soprattutto, drink eccelsi! Sabato 11 ottobre si apre un nuovo capitolo per la scena musicale live: perderselo sarebbe davvero un peccato!

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

