Cosa sono le Zone Economiche Speciali? Lo spiega Carlo Amenta a Punto Zero

Spiegare l’economia a tutti: questa la mission di Punto Zero il nuovo progetto editoriale di Siciliaondemand. Punto Zero è un appuntamento video che potrà essere seguito sulle pagine di Blogsicilia.it., Economysicilia.it e sulle pagine social dei due giornali online: facebook, tiktok e instagram. Il programma è stato ideato ed è condotto da Sebastiano Bavetta, docente di Economia politica all’Università di Palermo. Al suo fianco, in studio, la firma prestigiosa del giornalismo economico: Nino Amadore, del Sole24Ore.

Punto Zero, Amenta spiega cosa sono le Zes

Nella prima puntata di Punto Zero si parla di Zes, le zone economiche speciali. Ospite della puntata è il professore Carlo Amenta, commissario per le Zes della Sicilia Occidentale. Le Zes – spiega Amenta nel suo intervento – sono degli strumenti operativi che hanno il compito di ridurre il gap economico, sociale ed infrastrutturale tra il Nord e le zone meno sviluppate del Paese. Le Zes possono intervenire attraverso due direttrici di intervento: in estrema sintesi, da una parte per le imprese esiste un beneficio fiscale, perché in buona sostanza le imprese che si insediano, che hanno sede all’interno delle Zes possono avere dei benefici fiscali. Il secondo braccio di questa operazione deve essere quello di essere attrattore di investimenti.

Bavetta, “tutta la nostra vita è economia, per questo serve Punto Zero”

Punto Zero vuole essere una trasmissione di carattere divulgativo, per far comprendere i meccanismi dell’economia in relazione alla nostra vita di tutti i giorni. Il primo ciclo di trasmissioni è già pronto e verrà distribuito a partire da oggi con una cadenza settimanale.

“L’esigenza di parlare di economia – ha spiegato Bavetta, nel corso di un’ intervista che ha rilasciato a TalkSicilia – nasce dal fatto che essa pervade l’intera nostra vita. Ma lo fa in una maniera molto ampia. Perché l’economia, anzitutto è una scienza comportamentale che analizza le scelte degli individui, di qualsiasi tipo esse siano. Noi siamo abituati a pensarla come una scienza che si occupa della finanza, dei soldi, delle circostanze che talvolta appaiono aride e sterili. Invece è una scienza che si occupa del comportamento delle persone e in quanto tale è una scienza che contiene anche al suo interno i valori che le persone hanno quando mettono in atto delle azioni, quindi contiene molto di più del perseguimento dell’interesse, del perseguimento del profitto. Contiene appunto tutta la dimensione valoriale e caratteriale di un individuo e della società nella quale egli vive. E studiarla è importante perché ci permette di comprendere meglio quali siano non solo le opportunità, ma il modo in cui si possa evolvere una società e la maniera in cui essa possa raggiungere la prosperità”.

Like this: Like Loading...