Intervento della Guardia di Finanza

Denunciato a Palermo dai finanzieri un pusher di 17 anni dalla Guardia di Finanza. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 54 di hashish.

In particolare, V.G. è stato sorpreso dai finanzieri mentre nascondeva un sacchetto di plastica con la droga in un cespuglio nei pressi del giardino in via Campolo.

La droga era già suddivisa in dosi, pronta per essere venduta.

Nel corso della medesima attività di controllo, è stato segnalato alla prefettura un giovane di 27 anni V.M., per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale.