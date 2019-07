disposti i domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, a Roccalumera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato C.M., 44enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo l’uomo sul lungomare Colombo, trovandolo in possesso di un involucro in cellophane contenente 31 grammi di cocaina, nonché la somma di 370 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Dopo la perquisizione personale, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione anche nell’appartamento dell’uomo ove, occultato in un mobile della cucina, hanno rinvenuto un recipiente in vetro contenente 17 grammi di marijuana nonché: un bilancino di precisione, un grinder, un ulteriore grammo di cocaina e del materiale atto al confezionamento delle sostanze stupefacenti in singole dosi.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.