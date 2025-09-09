L’11 settembre alle ore 21:00, nella suggestiva Piazza Matrice di Isola delle Femmine, si terrà il concerto “Trio Novecento & Guest”, quarto imperdibile appuntamento del Festival Metro Art & Theater 2025, sotto la direzione artistica di Francesco Panasci.

Metro art & Theater 2025, festival di ideazione e direzione artistica di Francesco Panasci per l’associazione ECU European Culture University, è realizzato grazie ai fondi FNS-MiC tramite bando del Comune di Palermo Area della Cultura Sport e Turismo e coinvolge le zone periferiche della città ovvero i comuni della Città Metropolitana di Palermo. Un sentito ringraziamento va al sindaco Orazio Nevoloso per la preziosa collaborazione e disponibilità.





Gli artisti protagonisti della serata

La serata vedrà protagonisti Fabrizio Corona (Tenore) – Trio Novecento & Guest in “Cine Hollywood”, con la bellissima voce della mezzosoprano Valentina Miserendino. Il concerto, che rappresenta il 4° appuntamento del Festival Metro Art & Theater, si terrà presso il Comune di Isola delle Femmine in Piazza Matrice.

Gli artisti saranno accompagnati dagli eccellenti musicisti Pietro Paolo Gurrera al pianoforte e Girolamo Lampasona al violino. La performance proporrà un repertorio raffinato, interpretando alcune tra le più belle melodie tratte dalle colonne sonore cinematografiche, con particolare attenzione alla dolcezza e alla sensibilità del mondo femminile, immergendo il pubblico nelle atmosfere magiche dei grandi capolavori del cinema internazionale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, per consentire a tutti di vivere un’esperienza musicale unica nella cornice incantevole di Piazza Matrice.





Il gran finale del festival

Il Festival raggiungerà la sua conclusione il 4 ottobre a Terrasini, con il concerto “Musiciste Made in Sicily” del Trio Mulè, confermando l’attenzione di Metro Art & Theater 2025 alla promozione dei talenti locali e alla sperimentazione artistica. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito fino a esaurimento posti, offrendo l’opportunità di vivere l’arte senza barriere e di scoprire nuove sonorità in un contesto che celebra cultura, musica e creatività in tutte le sue forme.

Il Festival Metro Art & Theater si conferma come un’importante iniziativa culturale, capace di valorizzare la Sicilia attraverso spettacoli di alta qualità artistica, coinvolgendo artisti locali e nazionali in performance che spaziano dalla musica classica al teatro contemporaneo.

L’appuntamento dell’11 settembre promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile, dove le note delle più celebri colonne sonore si fonderanno con la bellezza del paesaggio siciliano e con il talento dei protagonisti della serata.

Luogo: Piazza Matrice, Isola delle Femmine, piazza matrice, isola delle femmine, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Trio Novecento & Guest

Prezzo: 0.00

