Illustrato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Palermo muove i primi passi. Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità Giusto Catania lo hanno presentato oggi in videoconferenza.

Il Pums è lo strumento di pianificazione strategica del Comune che nel corso dei prossimi 10 anni, e cioè fino al 2030, svilupperà una visione di sistema della mobilità urbana con lo scopo di raggiungere diversi obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In sostanza, meno vetture in giro e, conseguentemente, meno inquinamento. Per farlo il piano prevede nuove linee della metropolitana, più piste ciclabili. Per attuarlo, sono previsti investimenti ingenti.

Previsione investimenti per quasi 2 miliardi

La previsione di investimenti entro il 2024 è di circa 450 milioni di euro, già stanziati, ed ammonta a quasi un miliardo e 450 milioni entro il 2030. Il totale complessivo è di quasi un miliardo e 900 milioni.

Favorire l’utilizzo delle linee del tram

La strategia principale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Palermo è quella di indurre un riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, in modo da ridurre la congestione e migliorare l’accessibilità da e verso le periferie urbane, attraverso l’adozione di una politica della mobilità sostenibile che favorisca l’uso del trasporto collettivo ed in particolare delle linee di tram.

Tram, metropolitana leggera, nuove piste ciclabili

Il Pums si inserisce in uno scenario di interventi già programmati dall’amministrazione comunale e che riguardano il nuovo sistema del tram, il passante ferroviario, l’anello ferroviario, la metropolitana automatica leggera, le nuove piste ciclabili e la micromobilità, le nuove infrastrutture stradali ed il potenziamento del trasporto pubblico urbano.

Redatto ai sensi del D.M. 4 agosto 2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne ha affidato la definizione alle Città Metropolitane, l’atto deliberativo della Giunta relativo al Pums, dopo avere esitato una lunga serie di passi procedurali propedeutici ed avere ottenuto la validazione del ministero, sarà adesso inviato al Consiglio comunale per la sua approvazione definitiva.

Il sindaco Orlando “È nostra visione della città del futuro”

“È la nostra visione complessiva della città del futuro – dichiara il sindaco – in cui la drastica diminuzione del traffico veicolare privato e, conseguentemente l’abbassamento dei livelli di inquinamento, è un obiettivo da perseguire, certamente non impedendo di circolare, bensì intervenendo strutturalmente in un modo diverso di intendere la mobilità, in cui tutto “si tiene”, dalle piste ciclabili ad un sistema tramviario efficiente e alla creazione di nuovi parcheggi”.

A queste parole fanno eco quelle dell’assessore al ramo, Giusto Catania: “Il PUMS è un fondamentale strumento di pianificazione che trasformerà la città e la sua mobilità. Gli obiettivi del piano sono molto ambiziosi e collocano Palermo sulla scia di tante città internazionali che hanno investito sulla mobilità sostenibile come volano per la crescita dell’economia circolare e il miglioramento della vivibilità. Gli investimenti dei prossimi anni saranno decisivi e non possiamo che essere soddisfatti per il percorso partecipato del PUMS che, dopo la positiva valutazione del Ministero e l’avvio della procedura ambientale, arriva nei tempi previsti all’ordine del giorno del Consiglio comunale”.