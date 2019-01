“Luci accese sul ponte del Platani: dal Comune di Cammarata ci hanno assicurato che stanno procedendo alla redazione del progetto preliminare. Lo attendiamo in tempi brevi per convocare immediatamente un tavolo tecnico al quale invitare sindaco, ufficio tecnico comunale, Genio civile di Agrigento e Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico: da lì dovrà uscire la soluzione per mettere in sicurezza e ripristinare quella infrastruttura sul fiume”.

Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci risponde all’appello lanciato dal comitato “Ponte Platani Cammarata”, nell’Agrigentino, che ne sollecita la riapertura sottolineando gli attuali disagi che soffrono agricoltori, allevatori, artigiani e interi nuclei familiari che vivono nella zona.

“Si tratta – aggiunge il governatore – di una struttura antica la cui staticità necessita della massima attenzione. Nessuno sottovaluta l’importanza che ha per l’economia di quel territorio, ricco di aziende zootecniche, e l’impegno è di procedere a tappe forzate affinchè possa tornare fruibile, e in maniera definitiva, al più presto”.